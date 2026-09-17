Flick, Szczesny'nin hatasını değerlendirdi ve "zor dönemi" atlatan Barcelona yıldızını övdü

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımının Racing Santander karşısında aldığı 7-2'lik büyük galibiyette sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güçlü bir başlangıcın önemli olduğunu, ancak asıl önemli olanın sezon sonuna kadar konsantrasyonu ve çalışmayı sürdürmek olduğunu vurguladı.

Konuk ekibi ezip geçen Barcelona, yeni sezondaki galibiyet serisini sürdürdü ve topladığı 18 puanla İspanya Ligi'nde puan durumunun zirvesine yerleşerek tüm maçlarını kazanmış oldu.

"Spotify Camp Nou" stadında oynanan maçın ardından konuşan Flick şunları söyledi: "Bu hayata benziyor, her zaman daha iyi olmak zorundasınız. Sonuçtan bağımsız olarak iyi oynadık, oynadığımız futbolu seviyorum ve bunu izlemek çok güzel."

"Marca" gazetesinin aktardığına göre Flick sözlerine şöyle devam etti: "Ancak her zaman asıl önemli olan, maçın her anında ve her paslaşmada tam konsantre olmaktır."

Rakibe övgü

Alman teknik adam, Racing hakkında da konuşarak, büyük skorun maçın kolay geçtiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Flick şöyle konuştu: "Oynadığımız oyunu ve sonucu seviyorum, mutluyum. Takım da mutlu. Racing karşısında oynamak kolay değildi, iyi futbol oynayan ve topa sahip olmak isteyen bir takım. Bu sonucu hak ettik."

Başlangıç ve son

Barcelona'nın bu sezona yaptığı kusursuz başlangıç hakkında konuşan Flick, mevcut rakamlara takılıp kalmamak gerektiğini vurguladı.

Flick şunları söyledi: "İyi bir başlangıç yapmak güzel, ancak asıl önemli olan iyi bir son yapmaktır. Güvenimiz var, ama en önemlisi hareket ettiğimiz dinamizm, performansımızın şiddeti ve baskı."

Sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir dönemdeyiz ve her maçı kazanmak istiyoruz, ancak bu kolay olmayacak."

7-2'den sonra bile baskı

Barcelona'nın büyük üstünlüğüne rağmen baskıyı sürdürmesi konusunda Flick, bunun takımın kimliği ve oyun tarzıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Flick şöyle konuştu: "Bu bizim zihniyetimiz ve oynamak istediğimiz oyun tarzı bu. Topu kaybedersek, onu geri kazanmaya gitmeliyiz."

Szczesny'nin hatası

Flick, Joan Garcia'nın sakatlanmasının ardından kaleci Wojciech Szczesny'nin oyuna girmesine değinerek, hataların futbolun doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

Flick şunları söyledi: "Szczesny oynadığında sakinim. Hata yapmak doğaldır, futbol budur. Joan Garcia dizinde bazı sorunlar yaşıyordu, umarız iyidir. Szczesny bizim ikinci kalecimiz ve herkes hata yapar."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Gereksiz bir gol yedik, ancak aynı şey ilk gol için de geçerli. Herkes hata yapar ve bunlar üzerinde çalışıp geliştirmemiz gereken şeyler."

Szczesny'nin kale önünde geç kalması, Faslı Yasser Zabiri'nin Racing adına maçtaki ikinci golü kaydetmesine olanak tanıdı.

Adeyemi ve takım ruhu

Flick, Karim Adeyemi'ye övgüde bulunarak, Alman oyuncunun Barcelona'ya sunacak çok şeyi olduğunu belirtti ve soyunma odasına uyum sağlamasını da övdü.

Flick şöyle konuştu: "Futbol bir takım oyunudur ve en önemlisi takımdır, oyuncularımdan istediğim de budur. Adeyemi çok şey katıyor, uyum sağlaması için büyük bir alanı var ve felsefemize adapte olacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bugün de gördüğümüz gibi bize çok şey verdi. Katalan taraftarlar tamamen onun arkasındaydı. Almanya'da iyi bir dönem geçirmiyordu, ayrıca soyunma odasında sevilen bir oyuncu ve büyük bir hıza sahip."

Kıyaslamalara yer yok

Flick, mevcut takımını Barcelona'nın önceki versiyonlarıyla kıyaslamayı reddederek, takımın henüz hiçbir şey başarmadığını vurguladı.

Flick şöyle konuştu: "Önceki takımlarla kıyaslama yapmak kolay değil ve bunu yapmayı sevmiyorum. İlk ve ikinci sezonumda çalıştırdığım takımları da beğenmiştim."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Henüz hiçbir şey kazanmadık. Çalışmaya ve çaba göstermeye devam etmeliyiz. Doğru yolda ilerliyoruz ve bu şekilde devam etmeliyiz."

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