Barcelona bugün cumartesi günü, İspanya La Liga'nın yedinci hafta müsabakaları kapsamında Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda ağırlanacağı Sevilla deplasmanında güçlü bir mücadeleye çıkacak.

Barcelona, ilk altı haftada tam not alarak 18 puan toplamasının ardından maça yüksek moralle çıkıyor; takım bu olağanüstü çıkışta dikkat çekici performanslar ve etkileyici bir hücum futbolu sergiledi.

Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick'in, Juan Garcia'nın sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle Sevilla karşısında takımın kalesini korumak için 36 yaşındaki Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'ye güvenmesi bekleniyor.

Flick dünkü açıklamalarında Szczesny'nin oynayacağını resmen teyit etmese de, çarşamba günü Racing Santander maçının ardından yaptığı konuşma, bu geceki mücadelede Polonyalı kaleciye güvenme eğiliminde olduğunu büyük ölçüde ortaya koydu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Flick, ilk on birde bir dizi değişiklik yapma eğiliminde ve teknik direktör bunu basın toplantısında, Cubarsi'nin maça başlayacak isimlerden biri olacağını belirterek doğruladı.

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Ayrıca geçen hafta dinlendirilen Marc Casado, Fermin Lopez ve Anthony Gordon'un da Sevilla karşısında ilk on bir olarak sahaya çıkma şansı bulması bekleniyor.

Buna karşılık Joao Cancelo, Dani Olmo ve Karim Adeyemi, Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim ile birlikte yedek kulübesinde oturabilir.

Eric Garcia, Rodri, Pedri, Lamine Yamal ve Raphinha'nın Flick'in ilk on bir tercihleri arasında yer aldığı görülüyor; savunmanın göbeğinde Cubarsi'nin partnerinin kim olacağı ise soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Bu mevkide Gerard Martin ile Christensen arasında bir rekabet söz konusu.

Mevcut verilere göre Barcelona şu on birle sahaya çıkabilir: "Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Casado; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon; Raphinha".

Diğer tarafta Sevilla, kas sakatlığı nedeniyle Belçikalı forveti Lucas Stassin'in hizmetlerinden yoksun kalırken, Ruben Vargas'ın sakatlığı sebebiyle yokluğu da sürüyor. Buna karşılık Senegalli savunmacı Aroune Sangante ayak bileği burkulmasından iyileşti; stoper Kike Salas ise Riazor maçında sağ bacağından sakatlanmasına ve perşembe günkü antrenmanlara katılmamasına rağmen forma giymeye hazır olacak.

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