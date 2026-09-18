Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımının tüm dikkatini yarın cumartesi oynanacak Sevilla maçına vermesi gerektiğini vurgularken, üst üste yedinci galibiyeti elde etme ihtimaliyle ya da ertesi gün oynanacak beklenen Madrid derbisiyle ilgilenmeyi reddetti.

Barcelona, mükemmel başlangıcını sürdürecek yeni bir galibiyet arayışında İspanya Ligi'nin yedinci haftasında Sevilla'ya konuk olacak. Pazar günü ise tüm gözler aynı haftada oynanacak Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki derbiye çevrilecek.

Derbinin Sevilla maçına etkisi sorulduğunda Flick, bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Benim için en önemli şey kendimize odaklanmamız. Kazanmak istiyoruz ve Sevilla'da yapmamız gereken iş bu."

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"Barcelona artık farklı"

Flick'e, Barcelona'nın geçen sezon "Ramon Sanchez Pizjuan" Stadı'nda Sevilla'ya 4-1 mağlup olmasının etkisi soruldu ancak mevcut takımının artık farklı bir durumda olduğunun altını çizdi.

"As" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Öncelikle şunu söylemeliyim ki, artık geçen yıl olduğumuzdan farklı bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum."

Bununla birlikte Alman teknik adam, rakibinin tehlikesine dikkat çekerek maçın sonucunun başlamadan önce belli olmayacağını vurguladı ve şöyle ekledi: "Ancak her maç 0-0 başlar ve Sevilla, özellikle kendi sahasında çok iyi bir performans sergiliyor."

Flick, Sevilla'nın adam adama markaj ve doğrudan baskıya dayalı savunmacı bir tarz benimsediğini, bunun da Barcelona oyuncularından topu hızlı taşımalarını ve sürekli hareket etmelerini gerektirdiğini açıkladı.

Şöyle konuştu: "Sevilla adam adama savunma yapıyor ve bu durumlarda üzerimize baskı yapmaya çalışacak. Bu yüzden bizim için özgüvenle oynamak ve topu kanatlara çıkarmak önemli olacak."

Ve şöyle ekledi: "Maçı kontrol etmemiz ve adam adama markaja çok dayanan bir takım karşısında bunu nasıl yapacağımızı bilmemiz önemli olacak. Topu hızlı hareket ettirmeliyiz, özellikle kendi yarı sahamızda, ve topu bir taraftan diğer tarafa taşımaya çalışmalıyız."

Flick, topun hızlı dolaştırılmasının, ev sahibinin baskısını aşmak ve alan yaratmak için Barcelona'nın anahtarlarından biri olacağını vurguladı; Sevilla'nın bu maçta Katalan takımının oyuncularına doğrudan markaj uygulaması bekleniyor.

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