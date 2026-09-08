Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımının Şampiyonlar Ligi mücadelesine başlamasından önceki basın toplantısında kendinden emin bir tavırla göründü ve soyunma odasına net mesajlar verirken, takımın kupayı kazanacak niteliklere sahip olduğunu vurguladı.

Şampiyonlar Ligi hayali bir proje

Flick, takımın Avrupa kupasına olan tutkusuyla ilgili bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: "Her büyük kulüp Şampiyonlar Ligi'ni hayal eder, çünkü bu en büyük turnuvadır. Onu kazanacak kaliteye sahibiz, ancak yol hâlâ uzun ve Avrupa'da da tıpkı LaLiga'da olduğu gibi seviyemizi kanıtlamamız gerekiyor."

Rodri'nin genç grubu sakinleştirmedeki rolüyle ilgili ise şunları açıkladı: "Mesele tüm takımla ilgili. Herkes her gün kulüp için her şeyi vermenin sorumluluğunu taşıyor. Dört galibiyet aldık, bu kolay değil, ama bu her şeyin kusursuz olduğu anlamına gelmiyor."

Mutsuz oyunculara mesaj

Alman teknik adam, yedek oyunculara doğrudan bir mesaj verdi: "Bu kalitede bir takımda bazı oyuncuların durumlarından mutsuz olması normal. Her gün en iyi olduklarını kanıtlamaları, pozitif kalmaları ve fırsatları geldiğinde takım arkadaşlarını desteklemeleri gerekiyor. Kadroya, teknik ekiple günlük takip sonrasında karar veren benim."

Takımın üçüncü yılındaki atmosferiyle ilgili ise şunları söyledi: "Yüksek kalite, büyük bir birliktelik ve oyuncular arasında etkili bir iletişim görüyorum. Birlik olmalı ve birlikte mücadele etmeliyiz, şu anda olan da bu. Maçlardaki seviye, antrenmanların kalitesinin bir yansımasıdır."

Üst üste üçüncü lig ve hakemlerin savunması

LaLiga'yı üst üste üçüncü kez kazanma konusunda Flick şunları vurguladı: "Bu da hayallerimizin ve hedeflerimizin bir parçası ve eğer başarırsak büyük bir başarı olacak."

Flick, hakemlik tartışmalarına ve ceza sahası içindeki dalış durumlarına girmeyi reddederek şunları söyledi: "Bu benim işim değil. Hakemlik kalitesi İspanya'da ve Avrupa'da iyi, görevleri de kolay değil. Onlara güvenmeli ve onları desteklemeliyiz, ben de her zaman sakin kalmaya çalışıyorum."

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Yamal, Gordon ve oyun stili

Lamine Yamal'ı övdü: "Maçları tek başına belirleyebilen ve her geçen gün gelişmeyi seven bir oyuncu. Takımın liderlerinden biri olarak taşıdığı sorumluluğun büyüklüğünü görüyorum. En önemlisi futbolun tadını çıkarmaya devam etmesi, çünkü keyif aldığında en yüksek seviyesinde oluyor."

Forvet Gordon'un uyum sürecine dair ise şunları açıkladı: "Her zaman gol atmak isteyen bir forvet olarak bazı fırsatları harcadı ama gol de üretiyor ve bu çok önemli. Gollerin geleceğinden eminim ve hem savunmada hem de hücumda sunduklarından memnunum."

Takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun stiline dair sözlerini şöyle noktaladı: "Her zaman rakibe göre uyum sağlıyoruz. Son iki yılda çok başarılı olan kendi fikrimiz var ve gerektiğinde bunu değiştirebiliriz. Büyük anlarda tüm oyuncularımıza en iyi hâlleriyle ihtiyacımız var."

Peki ya Ballon d'Or yarışı?

Luis Enrique ve Mourinho'nun kendi oyuncuları için talepte bulunmasının ve Mbappe'nin buna hak kazandığına dair açıklamasının ardından Ballon d'Or çevresinde dönen tartışmayla ilgili ve kazananın Barcelona'da olduğunu görüp görmediği sorusuna Flick temkinli yanıt verdi:

"Elbette, birçok harika oyuncumuz var ve biri Ballon d'Or'u kazanırsa çok mutlu olurum. Neler olacağını göreceğiz."

Şunları ekledi: "Belirli bir oyuncu için kampanya yürütmek benim işim değil, ancak muazzam bir kaliteye sahip olduğumuzu görüyorum."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Bana göre mesele sadece kaliteyle ilgili değil, aynı zamanda oyuncuların her gün sergilediği davranış ve zihniyetle de ilgili. Bu yüzden, evet, takımda Ballon d'Or'u kazanabilecek birkaç oyuncum var."