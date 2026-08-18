Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanyol yıldız Rodri'nin Katalan takımının kadrosuna katılmasından duyduğu heyecanı gizlemedi ve yeni oyuncunun orta sahada niteliksel bir sıçrama gerçekleştirebileceğini, gelecek sezon tüm takım arkadaşlarının seviyesini yükseltebileceğini belirtti.

Kulübün, resmi internet sitesinde 16 numaralı forma ile şimdiden boy göstermeye başlayan İspanyol milli oyuncuyla anlaştığını açıklamasının ardından Rodri, Barcelona kadrosunda bir oyuncu haline geldi.

Flick, Rodri'nin onu defansif orta saha mevkiinde istisnai bir oyuncu yapan tüm özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Alman teknik adam, Katalan gazetesi "Sport"un öne çıkardığı sözlerinde şöyle konuştu: "Onun belki de en iyi 6 numara olduğunu düşünüyorum. Oyunun akışını kontrol edebiliyor, aynı zamanda defansif anlamda da büyük katkı sağlıyor."

Flick: Rodri takımın seviyesini yükseltecek

Flick yalnızca Rodri'nin oyun kurma ve maçların temposunu kontrol etme becerisine odaklanmakla kalmadı, İspanyol oyuncunun en dikkat çekici güçlü yönlerinden birine de değindi: mücadelelerde ve hava toplarındaki üstünlüğü.

Barcelona teknik direktörü şöyle dedi: "Hava toplarındaki mücadeleler bizim için çok önemli."

Flick, Rodri'nin etkisinin orta sahadaki mevkiiyle sınırlı kalmayacağını, tüm takıma yayılacağını düşünüyor ve şunları ekliyor: "Elbette, onun gelişi her oyuncunun seviyesini yükseltecek."

Alman teknik adam, özellikle Pedri, Gavi, Fermin Lopez ve Marc Bernal gibi isimlerin varlığı göz önüne alındığında, Barcelona soyunma odasındaki bir grup genç oyuncuya yardımcı olması için Rodri'nin büyük tecrübesine güveniyor.

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Hassas bir zamanlamada gelen bir transfer

Rodri'nin Barcelona'ya gelişi, özellikle Hollandalı Frenkie de Jong'un maruz kaldığı ve onu birkaç ay sahalardan uzak tutacak olan sakatlığının ardından, takım için son derece önemli bir dönemde gerçekleşiyor.

De Jong'un sakatlığı, Flick'i pivot mevkiini verimli bir şekilde doldurabilecek bir orta saha oyuncusu aramaya iten sebeplerden biriydi; ardından tecrübesi, liderlik kişiliği, oyunun ritmini kontrol etme ve baskı altında topla çıkabilme becerisi sayesinde aradığı özellikleri Rodri'de buldu.

Rodri, Barcelona'ya 30 yaşında geliyor ve bunların arasında Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve birçok büyük kupanın yer aldığı, ayrıca gelen bilgilere göre iki kez Ballon d'Or ödülüne uzandığı zengin bir başarı geçmişiyle geliyor.

Flick, İspanyol oyuncunun Barcelona'daki projesinin temel direklerinden biri haline gelmesini ve orta sahaya daha fazla denge, tecrübe ve güç katmasını umuyor.