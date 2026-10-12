Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanacak maçın zorluğuna dikkat çekerek İstanbul'daki olağanüstü taraftar atmosferine hazırlanmak gerektiğini vurguladı. Flick ayrıca Gabriel Jesus'un hazır olduğunu açıkladı ve oyuncunun maçta forma giyip giymeyeceğine antrenman sonrasında karar verileceğini belirtti.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, Galatasaray maçı öncesindeki basın toplantısında konuşan Flick şunları söyledi: "Stadyumdaki atmosfere hazırlanmamız gerekiyor, çünkü dünyanın en iyilerinden biri. İnanılmaz bir şey; stadyumdaki taraftarların sesi olağanüstü. Galatasaray büyük takımlar karşısında çok gelişti, bizim de birlik içinde olmamız gerekiyor."

Barcelona'nın kazanmaya en yakın favori olarak üzerinde hissettiği baskıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Her zaman sezona başlama şeklimizden memnun olduğumu söylüyorum, ancak her maç bir diğerinden farklı. Yarınki karşılaşma zor olacak. Burada olmak bir onur, ama futbolda her şey değişebilir. Herkes bu maça hazır."

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Real Madrid'in hakemlere yönelttiği eleştirilere ilişkin olarak da şunları söyledi: "Umarım bir gün öğrenirsiniz ki diğer takımlarla ilgili sorulara asla cevap vermiyorum. Galatasaray ile karşılaşmanın eşiğindeyiz, o yüzden Galatasaray'a saygı gösterelim."

Vinicius Junior'ın maçta forma giymesini isteyip istemediği sorusuna Flick, "Bunu bana iki hafta sonra sorun" yanıtını verdi.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya favori olduğu hissine dair ise şöyle dedi: "Bu konumda olmak bir onur. Çok sıkı çalışıyoruz ve bana göre finale giden yol çok uzun. Tüm maçlara sezona başladığımız aynı zihniyetle çıkmamız gerekiyor; elbette topa hâkim olmaya da özen göstererek."

Gabriel Jesus'un durumuyla ilgili olarak Barcelona'nın teknik direktörü şunları aktardı: "Hazır. Eğer oynarsa, bu konuda henüz kesin bir karar vermedik, kararı antrenmandan sonra alacağız. Bizimle olmasından çok mutluyuz. İtiraf etmek gerekir ki bu küçük bir sürpriz; davranışları harika ve o büyük bir oyuncu."

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Barcelona oyuncularının daha fazla başarı kazanma isteğinin sürmesi konusunda Flick, "Bu oyunculardan birçoğu dünya şampiyonu ve daha fazlasını kazanmak için hâlâ aç olduklarını teyit ettik. Zor bir şey, ama bu arzuya sahipler. Taraftarlarımız ve ailelerimiz için çalışmamız gerekiyor. Görev zor ve yol uzun" dedi.

Barcelona forması giyebilecek kapasiteye sahip olabilecek Galatasaray oyuncularına ilişkin olarak şunları söyledi: "Galatasaray'ın bütün oyuncuları son maçta çok iyi bir performans sergiledi. Eğer gençsen, yeteneğin ve hayallerin varsa, neden hayal kurmayacaksın? Belki bir gün bu gerçekleşir."

Barcelona'nın Galatasaray karşısındaki planına dair ise Flick açıklamalarını şöyle tamamladı: "Galatasaray son maçta beklediğimiz şekilde oynadı. Çok özel forvetleri var, onların oyun tarzına uyum sağlamamız gerekiyor. Her zaman rakibe ve aynı zamanda kendi ihtiyaçlarımıza uyum sağlamalıyız; yarın da bunu yapacağız."







