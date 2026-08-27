Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, La Liga kapsamında bugün perşembe akşamı Spotify Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etmenin ardından takımının UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine dair yorum yapmaktan kaçındı.

Flick, Paris Saint-Germain, Manchester City ve Aston Villa ile yapılacak karşılaşmalar hakkında karma bölgede yaptığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi hakkında konuşmak için zamanımız olacak, ancak iyi futbol izlemek için harika bir grup (maçlar) gibi görünüyor."

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Alman teknik adam şunları ekledi: "Açıkçası, bana bu isimleri söylediğinizde, evet Paris Saint-Germain'i tanıyorum, Manchester City ve Aston Villa'yı da tanıyorum, ancak şu an tam bir fikrim yok, çünkü odağım bugünkü maçtaydı."

Ve devam etti: "Önümüzdeki günlerde bunun hakkında konuşmak için yeterince zamanımız olduğunu düşünüyorum, çünkü benim için en önemli şey önce kiminle karşılaşacağımızı bilmek. Sonra işleri adım adım ele alırız."

Yamal ve Raphinha

Flick, Lamine Yamal'ın Bilbao karşısında maçın tamamını oynaması hakkında şunları söyledi: "Lamine'in 90 dakika oynamasının onun için iyi olduğunu düşünüyorum, çünkü böyle durumlarda fiziksel yönü de geliştirmeye devam ediyoruz. Bugünkü fikir buydu."

Ve şöyle devam etti: "Ve elbette, sonunda tüm oyuncuların çok yorgun olduğunu görebilirdiniz, ancak bu normal. Futbol budur ve biz elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz."

Raphinha'nın forvet olarak yalnızca iki maçta 3 gol kaydetmesi ve bu sezon Barça'nın sahip olabileceği en iyi "9 numara" olup olmadığı hakkında Flick şu yanıtı verdi: "Bunu bilmiyoruz. Benim için önemli olan, böyle bir oyun planımız olduğunda ve Raphinha'ya 9 numara olarak veya bu mevkideki başka bir oyuncuya güvendiğimizde, planımıza uymamızdır."

Ve şunu ekledi: "Gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor; harika, dinamik ve bizim için çok faydalı. Yoğunluğu, koşusu ve bu goldeki (Bilbao karşısındaki ilk gol) değeri bizim için ideal kabul ediliyor."

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