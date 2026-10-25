Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, bu gece Camp Nou'da oynanacak La Liga El Clasico maçında Real Madrid'e karşı mücadeleye dakikalar kala futbolcularına son uyarısını yaptı.

Flick, DAZN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Real Madrid harika bir takım, ancak bizim de büyük imkânlarımız var. Takımı odaklanmış halde görmek istiyorum."

Barcelona teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Futbolcuların bir maçı, özellikle de bir El Clasico'yu nasıl yöneteceklerini çok iyi bildiklerini düşünüyorum."

Ve ekledi: "Göreve geldiğimden bu yana son iki yılda Real Madrid'e karşı buna benzer birçok maç oynadık, bu yüzden futbolcular yeterli tecrübeye sahip ve kendilerini neyin beklediğini biliyorlar."

Flick sözlerini şöyle sürdürdü: "Sakinim ve herkesin bu maçı takip ettiğini görmek harika, ancak sahada yapmamız gerekenlere odaklanmalıyız."





Ve devam etti: "Lamine Yamal harika bir sezon geçiriyor. Her antrenmanda bağlılığını ve zihniyetini gösteriyor, onu izlemek inanılmaz. Her zaman bu seviyede oynamaya devam etmesini diliyorum."

Son olarak şunları söyledi: "Courtois'in yokluğuna gelince, onun dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu biliyoruz ve bunu her maçta kanıtlıyor, ancak bizim de sakat oyuncularımız var ve bununla başa çıkmamız gereken bir durum."