Barcelona'nın Azerbaycan ekibi Sabah'a attığı dört gol, Hansi Flick'i tam anlamıyla memnun etmeye yetmedi. Farklı bir galibiyetle sona eren Avrupa gecesinde bile Alman teknik adam, Katalan ekibinin kulübesine geldiğinden beri peşini bırakmayan sorunla yüz yüze geldi: kalesini gole kapatamamak.

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Flick'in rahatsızlığı, Şampiyonlar Ligi kapsamında Bakü'de oynanan ve Barcelona'nın 4-1 kazandığı Sabah maçında açıkça görüldü. Takımı 4-0 öndeyken kalesinde bir gol gördü.

Alman teknik adamın tepkisi de sıradan değildi. Flick montunu çıkarıp yedek kulübesine fırlattı. Bu görüntü, takımı rahat bir galibiyeti pratikte garantilemiş olmasına rağmen yenilen golden ne kadar rahatsız olduğunu gözler önüne serdi.

İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, Bakü'de yaşananlar Flick'i en çok düşündüren sorunlardan birini yansıtıyor. Özellikle gol yemek, Barcelona'nın oyuna hükmettiği ve maçlarını rahat farklarla kazandığı durumlarda bile kurtulmakta zorlandığı, sürekli tekrarlanan bir olguya dönüştü.

Üçüncü sezonunda Flick'in peşini bırakmayan şok edici istatistik

Rakamlar, Barcelona'nın savunmada yaşadığı sıkıntının boyutunu ortaya koyuyor. Takım, 2026-2027 sezonunda çıktığı 18 resmi maçın yalnızca 5'inde kalesini gole kapatabildi. Kulübün tüm kupalar için mücadele etme hedefi düşünüldüğünde bu oran teknik ekibi endişelendiriyor.

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Daha da dikkat çekici olan ise takımın kalesini gole kapattığı beş maçın 3'ünün La Liga'nın ilk dört haftasında, Elche, Athletic Bilbao ve Valencia karşısında gelmesi.

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Ancak sonrasında tablo belirgin şekilde değişti. Beşinci maçtaki Feyenoord karşılaşmasından Sabah maçına kadar Barcelona, rakiplerini yalnızca iki maçta, Getafe ve Aston Villa karşısında gol atmaktan alıkoyabildi.

Diğer rakiplerin hepsi Katalan ekibinin filelerini havalandırmayı başardı. Bu durum, Barcelona'nın farklı skorlarla kazandığı maçlarda da, Alaves karşısında olduğu gibi açık farkla kaybettiği maçlarda da yaşandı.

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135 maçın 90'ı: Savunma Flick'e güven vermiyor

Sorun yalnızca bu sezonla sınırlı değil, Flick'in Barcelona'nın başında geçirdiği dönemin tamamına yayılıyor. 2024 yazında göreve gelmesinden bu yana takım, onun yönetiminde 135 resmi maça çıktı ve bunların 90'ında en az bir gol yedi.

"Mundo Deportivo"nun yayımladığı istatistiğe göre Barcelona, maçların yaklaşık üçte ikisinde kalesini gole kapatamadı. Bu rakam, Alman teknik adamın şimdiye kadar kesin bir çözüm bulamadığı savunma sorununa ışık tutuyor.

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Gol yenilen maçların dağılımı şöyle: 2024-2025'teki ilk sezonda 39, 2025-2026'daki ikinci sezonda 38 maç. Bu sezon da aynı senaryo sürüyor ve takım 18 maçın 13'ünde kalesinde gol gördü.

Sorun yalnızca maç sayısı değil

Rakamlar endişe verici görünse de Barcelona her maçta mutlaka çok sayıda gol yemiyor. Asıl sorun, rakipler büyük tehlike yaratamadığında ya da kaleyi sürekli tehdit edemediğinde bile filelerin sık sık havalanması.

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Flick yönetimindeki ilk sezonda takım 72 gol yedi, ikinci sezonda ise bu sayı 63'e geriledi. Yine de İspanyol gazetesinin aktardığına göre Barcelona'nın ilk sezonunda yediği 72 gol, takımın en az 18 yıldır kaydettiği en kötü savunma performansı anlamına geliyor.

Böylece Flick'in sorunu artık yalnızca bireysel hatalara ya da belirli bir maçın ayrıntılarına bağlı değil, Katalan ekibindeki sezonlarına yayılan bir olguya dönüşmüş durumda. Barcelona güçlü hücum performansları sergileyip galibiyet almayı sürdürürken, kalesini gole kapatmak Alman teknik adamın aşmak için istikrarlı bir yol bulamadığı bir sınav olmaya devam ediyor.