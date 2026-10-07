Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, yaklaşan Getafe maçı öncesinde sevindirici bir haber aldı. Sevilla maçını kaçırmasına neden olan sakatlığından iyileşen kaleci Joan García, takımla birlikte antrenmanlara geri döndü.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre, Barcelona'nın bugün çarşamba günü yaptığı antrenmanda García, diğer takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldı ve böylece Katalan ekibindeki sakatlar listesi giderek azaldı.

Kaleci, geçtiğimiz 16 Eylül'de Racing karşısında ilk yarıda yaptığı yanlış bir hareketin ardından sağ dizinde bir sorun yaşamış ve devre arasında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

García'nın sakatlığı ciddi değildi ancak Racing karşısında ikinci yarıda forma giymesine engel oldu. Ayrıca "Ramón Sánchez Pizjuán" Stadı'nda oynanan Sevilla maçında da yer alamadı ve Luis de la Fuente tarafından İspanya Milli Takımı'na davet edilmedi.

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García, Flick'in güvendiği birinci kaleci konumunda ve takım antrenmanlarına dönmesiyle birlikte, İspanya Ligi'nin cumartesi günü "Spotify Camp Nou" Stadı'nda oynanacak Getafe maçıyla yeniden başlamasında ilk 11'de yer alabileceğine dair işaretler ortaya çıktı.

Raphinha'nın yokluğu sürüyor

Öte yandan, sağ bacağının arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle ülkesinin milli takım kampından erken dönen Brezilyalı Raphinha, henüz takım antrenmanlarına katılmadı.

Ağustos ayından bu yana sahalardan uzak kalmasına neden olan diz sakatlığından iyileşerek dün salı günü takım antrenmanlarına dönen Frenkie de Jong ise, antrenmanın bir bölümünde de olsa bugün de grupla çalışmasını sürdürdü.

Barcelona'nın sakatlar listesinde Roony ile Andreas Christensen hâlâ yer alıyor.

Milli oyuncuların dönüşü

Barcelona'nın bugünkü antrenmanında ayrıca milli oyunculardan bazılarının dönüşü de görüldü. Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal, Xavi Espart ve Hamza Abdelkerim, Flick yönetiminde yapılan antrenmanda yer aldı.

Ülkelerinin milli takımlarında forma giyen diğer oyuncuların, aralarında İspanya Milli Takımı oyuncuları ve Livakovic'in de bulunduğu grubun, yarın perşembe günü Barcelona antrenmanlarına katılması bekleniyor.

A takımın antrenmanında ayrıca yedek takım oyuncusu Iker Rodríguez de yer aldı.