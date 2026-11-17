Barcelona'nın genç yeteneklere sabır gösterme politikasının meyvelerini toplamaya başladığını kanıtlayan bir adımla Katalan kulübü, sağ bek Brian Fariñas ile sözleşmesini Haziran 2031'e kadar uzatmak için sözlü anlaşmaya vardı. Bu, fırsatını sessizce bekleyen, fırsat geldiğinde de onu değerlendiren ve performansı ile günlük çalışmasıyla teknik direktör Hansi Flick'i büyüleyen oyuncu için açık bir ödül niteliğinde.

Reklam

Ağustostan bu yana A takımın asıl oyuncularından biri haline gelen Fariñas'ın Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028'de sona erecekti. Sportif direktör Deco ise oyuncunun kulüpteki devamlılığını bu tarihin ötesine taşımaya özen gösterdi. Bu bilgiyi İspanyol radyosu "Cadena SER" aktardı.

Bu sözleşme uzatmasının kulübün maaş limitini büyük ölçüde etkilemesi beklenmiyor. Aksine bu adım, oyuncunun gelişimine yönelik bir ödül ve takdir niteliği taşıyor; aynı zamanda yönetimin, çalışan ve sabreden herkesin Camp Nou'da fırsatını bulacağına dair net bir mesajı.

Benicarlo'dan gelen sağ bek fırsatını uzun süre bekledi ve fırsat doğduğunda bunu en iyi şekilde değerlendirdi. A takımdaki ilk maçına ancak üç hafta önce çıkan oyuncu, Jules Koundé, Eric García ve Xavi Espart'ın sakatlıklar nedeniyle forma giyememesi sayesinde sağ bekte oynama şansı buldu.

Bu, Flick'in hazırlık döneminde oyuncuyla daha önce konuştuğu bir pozisyondu. Alman teknik adam, resmi maçlarda kendisine tam anlamıyla şans tanımadan önce onu bu role hazırlıyor ve antrenmanlarda yakından takip ediyordu.

Reklam Reklam

İlk maçından bu yana Fariñas, La Liga'da iki maça yayılan 136 dakika süre aldı. Alavés karşısında maçın tamamında, yani 90 dakika sahada kalırken, Atlético Madrid karşısında ilk yarıda forma giydi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında 82 dakika oynadı ve herkesin övgüsünü kazanan güçlü bir performans sergiledi.

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Ancak Barcelona'nın Fariñas'a duyduğu güven yalnızca oynadığı dakikalarla sınırlı değil. Kulübe yakın kaynaklar, oyuncunun her geçen gün Flick'in beğenisini kazandığını belirtiyor.

Alman teknik adam, en başından beri oyuncunun teknik ve taktik becerilerine hayranlığını dile getirdi. Ayrıca fırsatını bekleme biçimini, yani azmini, sabrını ve olgunluğunu özellikle takdir ediyor.

Reklam

Bu son husus Flick için büyük önem taşıyor. Alman çalıştırıcı, oyuncuların fırsatlarını nasıl bekleyeceklerini bilmelerini ve fırsat geldiğinde tamamen hazır olmalarını zorunlu görüyor.

Oyuncu da tam olarak bunu yaptı ve takımın kendisine ihtiyaç duyduğu anda karşılık verdi. Barcelona şimdi bu gelişimi, sözleşmesini 2031'e kadar uzatarak ödüllendirmek istiyor.

Reklam

Kulüp içinde pek çok kişi, Fariñas'ın "La Masia" akademisi oyuncusunun ideal örneği olduğunu düşünüyor: Yedek kulübesinde oturmaktan şikâyet etmeyen, ilk fırsatta ayrılmak istemeyen, aksine sessizce çalışan ve emeğinin sonunda karşılık bulacağına inanan bir oyuncu.

Bu adım, savunma hattında art arda gelen sakatlıklarla boğuşan ve transfer piyasasına başvurup yüksek bonservis bedelleri ödemek yerine kulüp içinden çözümler arayan Barcelona için hassas bir döneme denk geliyor.

Reklam

Fariñas'ın sözleşmesini uzatan Barcelona, sağ bek pozisyonundaki en dikkat çekici yükselen yeteneklerden birini kadrosunda tutmayı garantilerken Flick'e de gerek La Liga'da gerekse Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar için güçlü bir ek seçenek sunuyor.

Şimdi akıllardaki soru şu: Fariñas hızlı gelişimini sürdürüp sakatların dönüşünden sonra bile Barcelona'nın ilk on birinde kalıcı bir yer edinebilecek mi, yoksa bu sözleşme uzatması önümüzdeki yıllarda yazılacak daha büyük bir başarı hikâyesinin yalnızca başlangıcı mı olacak?