Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Brezilyalı yeni transfer Gabriel Jesus'un hazır olmadığını itiraf etmesine rağmen, genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'i İspanya Ligi'ndeki Valencia maçının ilk on birinden çıkarabileceğinin sinyalini verdi.

Barcelona, La Liga'nın dördüncü haftasında yarın pazar günü "Mestalla" Stadı'nda Valencia'ya konuk olacak. Ezeli rakibi Real Madrid'in dün cuma günü Real Betis'e 1-0 mağlup olmasının ardından gözünü zirveye tek başına yerleşmeye dikmiş durumda.

Jesus tam olarak hazır değil

Flick, bugün cumartesi düzenlenen basın toplantısında, geçen salı günü Arsenal'den takıma katılan Jesus'un durumunu açıklarken, oyuncunun hâlâ tam hazır olmaktan uzak olduğunu ancak Valencia karşısında sınırlı bir süre forma giyebileceğini vurguladı.

"As" gazetesinin öne çıkardığına göre şu açıklamalarda bulundu: "Elbette yüzde 100 hazır değil, ama birkaç dakika oynamaya hazır. Maçın nasıl gideceğini göreceğiz. Çalışma şeklini ve ne kadar sakin olduğunu görmek güzel."

Raphinha, santrfor pozisyonundaki en iyi seçenek

Alman teknik adam aynı zamanda, Hamza Abdülkerim'e forvet pozisyonunda güvenme fikrini de eledi. Diğer Brezilyalı Raphinha'nın yaptığı hareketler ve baskıyı yönetme kapasitesi göz önüne alındığında, şu an için en iyi çözümün o olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Şu anda bence en iyi seçenek o (Raphinha). Oyunun ve baskının dinamiğini başlatıyor ve bize hız veriyor. Bana göre bu pozisyonda şu an sahip olduğumuz en iyi seçenek o."

Raphinha, Barcelona'nın bu sezon La Liga'da oynadığı üç maçta, müsabakadaki diğer tüm oyunculardan daha fazla, 5 gol kaydetti.

Buna karşılık Hamza, son Rayo Vallecano maçında yalnızca 4 dakika sahada kalmakla yetindi.

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Öte yandan Alman teknik adam, Jules Koundé hakkında da konuştu ve sezona ilk on birde başlamamasına rağmen birden fazla pozisyonda oynayabileceğine olan güvenini vurguladı.

Şöyle konuştu: "İnanılmaz derecede profesyonel bir oyuncu. Maçlara ilk on birde başlamadı ama bu onun için bir meydan okuma teşkil ediyor. Görevi, tıpkı 2024-2025 sezonunda olduğu gibi en iyi seviyesine ulaşmak. Her iki pozisyonda da iyi oynayabilir, ama her zaman olduğu gibi, en önemli olan takımdır."

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