Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Sabah karşılaşmasından sonuçtan tamamen memnun ayrıldı. Ancak bazı hatalara ilişkin gözlemlerini ve sakatlanarak oyundan çıkan Alejandro Balde için duyduğu endişeyi gizlemedi. Flick ayrıca bu sezon az süre almasına rağmen gol atmayı başaran Gabriel Jesus'u özellikle övdü.

Reklam

Barcelona, kulüp tarihinin en uzun Avrupa deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Sabah'ı 4-1 mağlup ederek farklı bir galibiyet aldı. Katalan ekibi, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ve büyük bir cesaretle oynayan bir rakiple karşı karşıya geldi.

Flick'e, maç sonu basın toplantısında, bu sezon daha az süre alan oyuncuların performansından memnun olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Evet, performanslarından memnunum. Genelde bu kolay olmaz, özellikle de böyle bir maçta, çünkü Sabah'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok, yalnızca kazanabilir."

Flick şöyle ekledi: "Sanırım ilk yarıda topa yüzde 70'in üzerinde sahip olduk. Memnun olmadığım tek şey yaptığımız hatalardı. Basit hatalardı ve bu, oynamak istediğimiz şekil değil."

Alman teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yönlerimizi geliştirmemiz gerekiyor, ancak sonuçta üç puanı almak çok iyi. Sanırım ikinci yarıda daha yoğun oynadık ve üç gol attık."

Reklam Reklam

Pedri'nin durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "İyi durumda. Plan yalnızca 45 dakika oynamasıydı. Maçta ne olursa olsun ardından oyundan çıkacak ve yerine Dani Olmo girecekti. Olmo'nun da 45 dakika oynaması planlanmıştı, daha fazla değil. Bence bu iyi oldu. Yüklenmeyi ve süreleri yönetmek adına diğer oyuncular için de aynısı geçerli."

Related Topics

Flick devam etti: "Herkesin performansından çok memnun kaldım. Elbette çok daha iyisini yapabiliriz, ama sonuçta maçı kontrol etmemizden ve 4-1 kazanmamızdan memnunum."

Alejandro Balde'nin oyundan çıktıktan sonraki durumuna gelince Flick, oyuncunun hafif bir burkulma yaşadığını açıkladı: "Balde hafif bir burkulma geçirdi, bu yüzden sahadan çıkmak zorunda kaldı. Tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz, bu nedenle durumunu öğrenmek için yarını beklememiz gerekiyor. Umarız her şey yolundadır."

Reklam

Flick, Balde'nin sahada kaldığı bir saatteki performansını da övdü: "İyi bir maç çıkardı, bana göre performansı da harikaydı. Bildiğiniz gibi, çok fazla süre almayan bir oyuncunun aniden böyle bir maçta forma giymesi kolay değil. Sadece iyi bir iş çıkardığını söylemek isterim."

Flick, az süre almasına rağmen 5 gole ulaşan Gabriel Jesus hakkında da konuştu: "Bildiğiniz gibi Gabriel için durum kolay değil, çünkü Raphinha'nın arkasından geliyor. Raphinha her zaman mümkün olduğunca fazla süre almak istiyor ve bizim için çok önemli bir oyuncu. Ama Gabriel antrenmanlarda büyük bir konsantrasyonla çalışıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Antrenmanlardaki kalitesini ve her zaman pozitif olan zihniyetini seviyorum."

Reklam

Flick şunlara dikkat çekti: "Buraya geldiğinde onunla konuştum ve işlerin nasıl gideceğini ya da durumunun nasıl olacağını bilmediğimi söyledim. Bazen daha az süre alabileceğini anlattım, o da bunu tamamen kabul etti, çünkü takıma yardım etmek istiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Jesus'un kalitesine bakıp bu kısa sürede beş gol attığını gördüğünüzde, bu harika bir şey. Yedek kulübesinde bu kalitede oyunculara sahip olmamız ve ihtiyaç duyduğumuzda oynamaya hazır olmaları çok önemli."

Reklam

Yedek oyuncuların ilk 11'deki isimlere rakip olacak kadar iyi oynayıp oynamadığı sorusuna ise Flick şu yanıtı verdi: "Önceki maçlarda çok fazla süre almadığınızda, aniden böyle bir maçta oynamak zordur. Ama iyi bir performans sergilediler ve iyi bir iş çıkardılar."

Flick sözlerini şöyle tamamladı: "Onlardan memnunum ve onlardan tam olarak istediğim de bu. Özellikle ikinci yarıda maçı kontrol ettik ve gol atmayı başardık. Burada üç puan almak son derece önemli. Herkesin galibiyeti bizim için olağan bir şey olarak görebileceğini biliyorum, ama bu tür maçlar her zaman kolay değildir."