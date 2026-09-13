Barcelona teknik direktörü Hans Flick, Liga'nın beşinci haftasında Levante'yi 4-2 mağlup etmenin mutluluğunu dile getirdi ancak hem bireysel hem de takım düzeyinde özeleştiride bulundu.

Marca gazetesi, Flick'in basın toplantısındaki açıklamalarını aktardı. Flick, "Maçın en iyi yanı başlangıcıydı. Kolay bir karşılaşma olmayacağını biliyorduk. Mazeret yok" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "İlk gol benim hatamdı. Değişiklikleri devre arasına kadar beklemek istemiştim, oysa daha erken yapmam gerekirdi."

Flick, "Bu tür maçlarda mücadele etmeli ve ayakta kalmalıyız. Geliştirmemiz gereken şeyler var ve bunları konuşacağız. Ama maçın sonucundan memnunum. İyi bir ikinci yarı oynadılar, ama ben mutluyum" diye vurguladı.

"Her zaman yaptığımız gibi maçı analiz edeceğiz. Bir sonraki maçta daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Her maçta aynı şey oluyor; seviyenin yüzde 100'ünü ortaya koymazsan böyle şeyler yaşanabilir. Ama ayakta kaldık" diye ekledi.

Yamal'ın penaltı vuruşuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Bu konuda benim yapacağım bir şey yok, kim hazırsa onu kullansın. Geçen sefer Raphinha'ydı. Herkes penaltıyı atmaya muktedir ve hazır."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Adjemi mi? Bize elindeki en iyisini sundu. Dördüncü golü attı ve maçı bitirdi. Sunduğu şey beni şaşırtmıyor. Odaklandığında harika oluyor. Onu yıllardır tanıyorum ve neler yapabileceğini biliyorum. Özel bir oyuncu. Gevşemiyor, aksine bir sonraki pası düşünüyor."

Flick, "Gordon bize çok şey katıyor, topa hâkim oluyor ve topu koruyor, ama gol atmak istiyor. Daha vakit var. Bunu mutlaka yapacak. Golcüler gol atmak ister, ama bana sunduklarından memnunum" diye vurguladı.

Espart hakkında ise Flick, "İyi bir performans sergiliyor. Hem teknik hem de taktik açıdan iyi. Harika bir seviyede oynuyor" dedi.

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