Barcelona, tüm kulvarlardaki rekabetini sürdürebilmesini garanti altına almak amacıyla, Katalan ekibinin kadrosunu güçlendirecek merkezi bir savunmacıyı önümüzdeki ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Deco liderliğindeki Barcelona'nın sportif yönetimi, çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Kulübün radarına giren isimler arasında, hâlihazırda Arsenal forması giyen ve bu sezon beklenen oynama fırsatını bulamayan 24 yaşındaki Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapié de yer alıyor.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Londra ekibinin savunma hattındaki fiziksel sorunlar ve güçlü rekabet, Hincapié'nin teknik direktör Mikel Arteta'nın planlarındaki rolünü azalttı.

Bayer Leverkusen'den Arsenal'e transfer olan Ekvadorlu oyuncu, sürekliliğini korumakta zorlanıyor ve şu anda İspanyol teknik direktörün tercih ettiği seçenekler arasında yer almıyor.

Buna rağmen oyuncunun özellikleri, Barcelona'nın aradığı profille tam olarak örtüşüyor. Sol ayağını kullanan oyuncu uluslararası tecrübeye sahip ve ayrıca Hansi Flick'in özellikle takdir ettiği taktiksel esnekliği de bünyesinde barındırıyor; zira hem stoper hem de sol bek mevkiinde oynayabiliyor.

Bu çift yönlü yetenek, büyük zorluklarla dolu olması beklenen sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin savunma seçeneklerini genişletecek.

Hem Deco hem de Flick, Ekvadorlu millî futbolcu hakkında mükemmel raporlar aldı. Bu nedenle sportif direktör, oyuncunun kulüp değiştirmeye ne ölçüde hazır olduğunu öğrenmek ve transferin kış transfer döneminde tamamlanma ihtimalini araştırmak için oyuncunun temsilcileriyle ilk temasları gerçekleştirdi.

Ancak bu süreç her hâlükârda kolay olmayacak. Mikel Arteta şu anda Hincapié'ye düzenli bir ilk on oyuncusu olarak güvenmese de, ocak ayında herhangi bir oyuncudan vazgeçme konusunda büyük bir çekimserlik gösteriyor. Arsenal teknik direktörü, geriye birçok maç kaldığının farkında ve birden fazla cephede rekabet etmesi gereken bir kadroda seçeneklerini daraltmak istemiyor.

Şu an için bu adım yalnızca bir yoklama niteliğinde olup, Deco'nun Katalan ekibine savunma çözümleri bulma çabaları kapsamında değerlendiriliyor. Bununla bağlantılı olarak "Sky" ağı, Barcelona'nın ayrıca Inter Milan savunmacısı Alessandro Bastoni hakkında da bilgi aldığını ve bu oyuncunun hâlâ kulübün sportif departmanının belirlediği hedef listesinde yer aldığını aktardı.

Hincapié'ye ilişkin temaslar ve Bastoni'ye duyulan ilgi, Barcelona'nın merkezi savunmacı piyasasını yokladığını doğruluyor. Deco, nihai bir karar almadan önce mevcut tüm seçenekleri değerlendirmeyi amaçlıyor; bu süreç bir yandan Flick'in sportif gereksinimlerinden, diğer yandan kulübün mali kısıtlamalarından etkileniyor. Ocak ayı ise Katalan kulübün stratejik planlaması açısından giderek artan bir önem kazanıyor.