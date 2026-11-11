Alman Marc-André ter Stegen, Barcelona ile geleceği hakkındaki sessizliğini bozdu ve Hollanda ekibi Ajax'a yaptığı kiralamanın sona ermesinin ardından Katalan kulübüne geri dönme ihtimalinin kapısını araladı; ancak bir sonraki adımına dair tutumunu netleştirmedi.

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Kaleci aynı zamanda, takımın teknik direktörü Hans Flick ile arasında son dönemde herhangi bir iletişim bulunmadığını da açıkladı. Bu gelişme, 12 yıl formasını giydiği kulüple olan ilişkisine daha fazla belirsizlik katıyor.

Ter Stegen, Alman gazetesi "Sport Bild" ile yaptığı ve İspanyol gazetesi Sport'un aktardığı röportajda Barcelona'yla olan bağına değinerek şunları söyledi: "Barcelona'da 12 yıl oynadım ve kulüple ilişkim çok güçlü. Şu an sadece kasım ayındayız, bu yüzden yazın ne olacağını gerçekten söyleyemem." Alman kaleci ile Katalan kulübü arasındaki sözleşme Haziran 2028'e kadar devam ediyor; bu da geri dönüşünün hâlâ geçerli bir seçenek olduğu anlamına geliyor.

34 yaşındaki kaleci, özellikle Ajax'taki mevcut deneyiminin ona Barcelona'da yaşadığı zorlu dönemin ardından sahalara geri dönme, düzenli olarak forma giyme ve millî takıma geri dönme fırsatı sunması nedeniyle tüm ihtimalleri açık bıraktı. Bununla birlikte, son dönemde Flick ile konuşmadığını kabul etmesi, iki taraf arasındaki ilişkinin doğası ve gelecek sezon iş birliğini sürdürme konusunda karşılıklı bir istek olup olmadığı hakkında soru işaretleri doğuruyor.

Klopp'un güveni ona yeni bir motivasyon veriyor

Alman millî takımı cephesinde ise Ter Stegen, göreve geldiği günden bu yana ona olan güvenini açıkça gösteren teknik direktör Jürgen Klopp ile olan ilişkisinden olumlu bir şekilde söz etti ve bu desteğin kendisi için mevcut aşamada önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtti. Kaleci şöyle dedi: "Bana bu güveni duyduklarını hissetmek son derece harika. Bu da tam anlamıyla hazır olduğumda takıma çok şey katabileceğimi kanıtlıyor."

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Bu desteğe rağmen Ter Stegen, millî takımdaki mevcut konumunun kendisine 2028 Avrupa Uluslar Kupası'nda ilk on birde yer almayı garanti etmediğini düşünüyor; zira uluslararası geleceğine, özellikle de son yıllarda kariyerini etkileyen ve 2026 Dünya Kupası'na katılmasını engelleyen sakatlıkların ardından, temkinli yaklaşıyor. Kaleci, yerini geri kazanmanın herhangi bir önceden verilmiş garantiden uzak bir şekilde, hazır kalmayı ve rekabet edebilme yeteneğini kanıtlamayı gerektirdiğinin farkında.

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Kaleci ayrıca Alman millî takımının içinden geçtiği zorlu döneme de değinerek, son sonuçların ve performansların beklentilerin altında kaldığını ve geniş çaplı değişiklikler yapılmasını, genç oyunculara fırsat verilmesini talep eden seslerin hızla arttığını belirtti.

Bu konuda şunları söyledi: "Son zamanlarda Alman millî takımıyla en iyi dönemleri geçirmedik. Hızlı bir şekilde yeni oyuncuların sahaya sürülmesini ve tüm genç oyunculara fırsat verilmesini talep eden pek çok kişi var. Prensip olarak bunun iyi ve doğru bir şey olduğunu düşünüyorum." Ancak buna karşılık, kan değişiminin tecrübeli oyunculardan vazgeçmek anlamına gelmediğinin altını çizerek şöyle açıkladı: "Ama zor zamanlar da gelecek ve işte o zaman tecrübe önemli olacak", özellikle de baskı ve karmaşık durumlarla başa çıkmayı gerektiren büyük turnuvalarda.

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Ter Stegen'in Barcelona'daki durumu, diz sakatlığının ve Flick yönetiminde ilk kaleci olarak yerini sağlamlaştıran Joan García'nın gelişinin ardından karmaşık bir hâl aldı. Alman kaleci, Ocak 2026'da Girona'ya kiralandı ancak sakatlık nedeniyle yalnızca iki maçta forma giyebildi; ardından geçtiğimiz ağustos ayında Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak Ajax'a transfer oldu.

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