Barcelona, yeni forvet transferini sonuçlandırmak için yoğun girişimlerini sürdürüyor. Hücumu güçlendirmek için bir numaralı hedef Arjantinli Julian Alvarez olmaya devam ederken, Atletico Madrid'in dayatmayı sürdürdüğü zorluklar karşısında Barça alternatif bir plan üzerinde çalışmaya başladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Bournemouth forveti Eli Junior Kroupi ile anlaşma seçeneği yeniden açıldı. Barcelona, oyuncuya yakın çevrelerden sözleşme şartları hakkında bilgi almış durumda. Kulüp yönetimi, yatırım tutarının 100 milyon euroyu geçmemesi kaydıyla, klasik bir forvete duyduğu acil ihtiyacın farkında.

Katalan kulübünün sportif yönetimi bu transferin ne kadar mantıklı olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Yöneticilerin bir kısmı oyuncunun başarılı olabileceğine ve teknik direktör Hansi Flick'in gereksinimlerini tam olarak karşıladığına ikna olmuş durumda. Flick, Alvarez'in gelişinin aksaması halinde Kroupi'nin kadroya katılmasına onay verdi; zira Alman teknik adam, klasik bir forvet transferini önceliklerinin başına koyuyor.

Flick, rakibin oyun kuruluşuna güçlü şekilde baskı yapan bir forvetle anlaşmanın gerekli olduğunu düşünüyor ki bu özellikler Lorient'ten gelen forvette mevcut.

Buna karşılık, sportif yönetimin bir başka kesimi, 19 yaşındaki bir forvete 100 milyon euro ödemenin risk barındıran bir karar olduğunu düşünüyor. Junior Kroupi, Bournemouth ile 35 maçta 13 gol attığı dikkat çekici bir sezon geçirmiş ve takımın Premier Lig'de üstün bir sıralama elde etmesinde belirleyici olmuştu; Iraola'nın öğrencileri, müsabakayı altıncı sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne kalmıştı.

100 milyon euroluk meblağ Bournemouth'un taleplerine uygun olsa da, nihai karar alınması halinde Barcelona, Fransız forvetle anlaşma görevini kolay bulmayacak. İngiliz kulübünün yönetimi, bir numaralı yıldızının bu dönemde ayrılmasının yeni sezon planlamasını sekteye uğratacağına ve uygun bir alternatif bulmanın çok geç olacağına inanıyor; her ne kadar Premier Lig'in başlamasına tam bir ay olsa da.

Etkinliği, hızı, çok yönlülüğü ve takım oyunuyla öne çıkan Eli Junior Kroupi, Manchester City ve Paris Saint-Germain'in de ilgisini çekiyor. Ancak Barcelona, Fransa 21 yaş altı milli takımının oyuncusuna ciddi şekilde yönelirse önceliğe sahip olacak; zira oyuncu, Enzo Maresca ya da Luis Enrique'nin ilk tercihleri arasında yer almıyor ve bu da Barça'nın önünü açıyor.