Barcelona'nın kaptanı ve gol makinesi olarak parladığı bir dönemde, Brezilyalı Raphinha, 2024 yazında Camp Nou'dan tamamen ayrılmaya bir adım kadar yaklaştığını, tek bir adamdan gelen tek bir telefon görüşmesinin kariyerini kurtardığını ve Katalan kulübüyle olan tarihini değiştirdiğini açıkladı.

Raphinha, İngiliz "Guardian" gazetesinin yayımladığı bir röportajda içini döktü ve Barcelona ile olan hikâyesini az kalsın bitirecek anın perde arkasını açıkça anlattı: "Hansi Flick ile o konuşmam olmasaydı, şu an Barcelona'da olmazdım."

"Flick zihniyetimi sonsuza dek değiştirdi"

Barcelona kaptanı, kendi dönüşümünde Alman teknik direktörün oynadığı kilit rolün altını çizerek şöyle konuştu: "Teknik direktör hayatımı değiştirdi, bunu her zaman söyleyeceğim, sonsuza dek; ister kulüp içinde ister kişisel açıdan olsun, zihniyetimi değiştiren kişi odur."

Raphinha, 2024 yılında kararını çoktan verdiğini de açıkladı: "Pratikte Barcelona'daki kariyerimin bittiğini düşünmüştüm, aklım başka şeylerle meşguldü ve ayrılmak istiyordum. Flick ile o konuşma olmasaydı, birkaç dakika içinde bana güvendiğine ve beni bel bağladığına dair beni ikna etmemiş olsaydı, şu an burada olmazdım. Bu benim için son derece önemliydi."

O meşhur telefon görüşmesinin ayrıntılarına gelince şöyle açıkladı: "Copa America turnuvasının ardından hâlâ tatildeydim, beni aradığında şöyle dedi: Herhangi bir karar vermeden önce gel, konuşalım. Benim takım için çok önemli bir oyuncu olmaya devam edeceğimi hissettiğini, takımın da bir oyuncu olarak gelişimimde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Bana belirli bir neden vermedi ve her şeyi ayrıntılı biçimde açıklamasına gerek de yoktu; bir teknik direktör güven aşıladığında birkaç kelime yeter. Bana tamamen güvendiğini o an hissettim."

Lamine Yamal'ın "ağabeyi"

Raphinha, taktiksel olarak gerçek bir forvete dönüşmesinden de bahsetti; bunun son iki yıl boyunca yaşanan kademeli bir süreç olduğunu, bu süreçte yavaş yavaş içeriye kayarak rakip kaleye yaklaştığını ve bunun şimdi harika bir şekilde meyvesini verdiğini vurguladı.

Ayrıca takım arkadaşı Lamine Yamal ile olan özel ilişkisine değinerek kendisini onun "ağabeyi" olarak tanımladı ve Ballon d'Or'u kazanması için onu güçlü bir şekilde aday gösterdi: "Bireysel olarak parlayan ve takım halinde kupalar kazanan oyuncu bunu kazanmalı. Büyüsü ve karizması başlıca iki sebep. Lamine'nin istatistikleri inanılmaz, sadece bu sezon değil, geçen sezon da. O bir numaralı aday ve bunu kazanmalı."

Kendisinin ve Pedri'nin bireysel ödül listelerinde yer almamasıyla ilgili ise kısaca şöyle yorumladı: "Artık bundan söz etmiyorum. Lamine'nin kazanması benim için bir teselli ve memnuniyet kaynağı olur."

Raphinha, Barcelona taraftarlarına Şampiyonlar Ligi hakkında iddialı bir mesajla sözlerini noktaladı: "Sahada olan herkes Inter Milan karşısında elenmenin ne kadar acı verdiğini bilir. Finale bir adım kalmıştı, ama olgunluktan yoksun genç bir takımdık. Şimdi kendimizi daha hazır hissediyoruz, herhangi bir kupayı kazanmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz."



