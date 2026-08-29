Rodri, yeterli bir hazırlık dönemi geçirmemesine rağmen Athletic Bilbao karşılaşmasında forma giyerek takım formasıyla ilk kez sahaya çıktığı maçta etkisini hızla gösterdi ve orta sahanın şeklini değiştirmeye, takıma daha fazla hakimiyet kazandırmaya başladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Rodri son sürat ilerleyen bir trene bindi; zira Barcelona'ya oyuncu olarak tanıtılmasının üzerinden yalnızca bir hafta geçmişti ve son derece sınırlı bir hazırlık dönemi geçirmesine rağmen perşembe günü takımla ilk kez sahaya çıktı.

Rodri'nin sahaya çıkışı, büyük yıldızlar için alışılmış heyecanla karşılandı; 62. dakikada oyuna girmesiyle stadyum adeta patladı ve ardından ilk katkısını kendine has bir şekilde yaptı: ilk dokunuşu, orta sahada havadan gelen bir topu kesmek için yaptığı güçlü bir sıçrayıştı.

Bu, Flick'in "doğuştan lider" olarak tanımladığı, hakim bir oyuncunun kişiliğini teyit eden bir başlangıçtı; kısa sürede takımın çekim merkezine dönüştü.

Rodri'nin ilk dakikaları, büyük klasik orta saha oyuncularının sahadaki varlığına sahip olduğunu gösterdi; dikkat çekici bir fizik ve sahadaki bir duruş sergileyen oyuncunun varlığı, kısa sürede takım arkadaşlarına, özellikle de orta saha oyuncularına yansıdı.

Flick; Rodri, Pedri, Fermin Lopez ve Olmo'ya güvendi ve Barcelona, alışılmış çift pivotlu düzen yerine tek geleneksel orta saha ekseniyle oynamaya geçti.

Rodri, tek pivot oyuncusu görevini üstlendi; böylece rakip hatlarını aşmak için topu ilk ve tek alan oyuncu oldu. Barcelona ise oyunu arkadan kurarken 4-3-3 sistemine dayandı.

En dikkat çeken hareket, Pedri'nin sahada kendiliğinden daha ileri bir mevkiye çıkması oldu; bu sırada Fermin Lopez ve Olmo kendi aralarında mevkilerini değiştirdiler.

Adama ve Lamine Yamal, Barcelona'ya daha fazla genişlik kazandırarak takım içindeki dengeye katkı sundu. Bu formül işe yaradı ve ikinci gol de topun harika bir şekilde dolaştırıldığı bir gösteriden sonra geldi; top Adama'ya ulaştığında hücum daha da hızlandı.

Adama'dan gelen bir ortayı Fermin Lopez ayağında buldu ve Laporte'un ağır bir hatasını değerlendirerek bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Barcelona iki golle yetindi çünkü maçın en iyi oyuncusu Unai Simon'du; ancak takım hücumda ezici bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Gerçek bir forvet olmadan hücum gücü

Bu sezonun başlangıcı, Hans Flick'in gelişinden bu yana Barcelona'nın La Liga'da ürettiği beklenen gol (xG) açısından en yüksek 5 maçının 2'sine tanıklık etti.

Bu rakam, ilk haftaları asli ve gerçek bir forvet olmadan geçiren Katalan takımının hücum kapasitesini yansıtıyor; buna rağmen takım, Alman teknik direktörün teknik sorumluluğu devralmasından bu yana fırsatların hacmi ve kalitesi açısından en verimli maçlarından ikisini oynadı.

Rodri'nin varlığı, gollerinin oyuncular arasında daha fazla dağılması beklenen Barcelona'nın kolektif fikrini güçlendiriyor; her ne kadar gerçek forvet rolünü üstlenen Raphinha güçlü bir başlangıç yapıp şimdiden 3 gol kaydetmiş olsa da.

Rodri'nin etkisinin iki ceza sahasında görülmesi bekleniyor; nitekim Athletic Bilbao karşılaşmasında İspanya Milli Takımı saflarında Cubarsi ile arasındaki uyumu şimdiden Barcelona'ya taşıdı.

Barcelona ilk iki haftada şimdiye kadar kalesini gole kapatmayı başardı; Flick ise takımın bu sezon daha fazla hakimiyet kurması gerektiğini vurgulamayı sürdürüyor.

Flick, galibiyetin ardından şunları söyledi: "Herkes Rodri'nin bizimle oynamasından memnun. O bizim ve oyun anlayışımız için ideal oyuncu."

Eski Manchester City oyuncusunun gelmesiyle Barcelona topu daha uzun süre elinde tutabilecek ve Pedri'nin oyun kuruluşunun temelinde sürekli bulunmasına ihtiyaç duymayacak.

Flick, oyuncular arasındaki uyum konusunda herhangi bir sorun görmüyor; Rodri ise Barcelona'da şimdiye kadar gördükleri karşısında büyük bir heyecan duyuyor.



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