Rodri, yeterli bir hazırlık dönemi geçirmemesine rağmen Athletic Bilbao karşılaşmasında formayı ilk kez giymesinin ardından Barcelona üzerindeki etkisini hızla gösterdi ve orta sahanın şeklini değiştirmeye, takıma daha fazla kontrol kazandırmaya başladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Rodri son sürat ilerleyen bir trene bindi; zira Barcelona'ya oyuncu olarak tanıtılmasının üzerinden yalnızca bir hafta geçmişti ve son derece sınırlı bir hazırlık dönemi geçirmesine rağmen Perşembe günü takımla ilk çıkışını yaptı.

Rodri'nin çıkışı, büyük yıldızlara duyulan alışılmış merakla karşılandı; 62. dakikada oyuna girmesiyle stat coştu ve ardından katılımını kendine özgü tarzıyla açtı: ilk teması, orta sahada havadan gelen bir topu kesmek için yaptığı güçlü bir sıçramaydı.

Bu, baskın bir oyuncunun kişiliğini teyit eden bir başlangıçtı. Flick onu "doğuştan lider" olarak nitelemişti ve Rodri kısa sürede takımın merkez direği hâline geldi.

Rodri'nin ilk dakikaları, büyük klasik orta saha oyuncularının duruşuna sahip olduğunu gösterdi; oyuncu dikkat çeken bir yapı ve varlık sergiledi ve sahadaki mevcudiyeti kısa sürede takım arkadaşlarına, özellikle de orta saha oyuncularına yansıdı.

Flick; Rodri, Pedri, Fermin Lopez ve Olmo'ya güvendi ve Barcelona, alışılmış çift ön libero yerine tek geleneksel orta saha ekseniyle oynamaya başladı.

Rodri tek ön libero görevini üstlendi ve rakibin hatlarını aşmak için gereken ilk ve tek alıcı oldu; bu sırada Barcelona arkadan oyun kurarken 4-3-3 sistemine dayandı.

En dikkat çekici hamle, Pedri'nin sahada kendiliğinden daha ileri bir konuma çıkması oldu; Fermin Lopez ile Olmo ise aralarında yer değiştirdi.

Adama ve Lamine Yamal, Barcelona'ya daha fazla genişlik kazandırarak takım içindeki dengeye katkıda bulundu ve bu formül işe yaradı. Nitekim ikinci gol de, top dolaşımında yapılan harika bir gösterinin ardından, top Adama'ya ulaştığında daha da hızlanarak geldi.

Adama'dan gelen bir ortalık top, Laporte'un ağır bir hatasından yararlanarak bu sezonki üçüncü golünü kaydeden Fermin Lopez'in ayaklarında son buldu.

Barcelona iki golle yetindi çünkü maçın en iyi oyuncusu Unai Simon'du; ancak takım hücumda ezici olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Gerçek bir santrfor olmadan hücum gücü

Bu sezonun başlangıcında Barcelona, Hans Flick'in gelişinden bu yana La Liga'da yarattığı beklenen goller (xG) bakımından en iyi 5 maçından ikisini oynadı.

Bu rakam, ilk haftaları esas bir gerçek santrfor olmadan geçiren Katalan takımının hücum kapasitesini yansıtıyor; buna rağmen takım, Alman teknik adamın teknik sorumluluğu üstlenmesinden bu yana fırsatların hacmi ve kalitesi açısından en verimli maçlarından ikisini kaydetti.

Rodri'nin varlığı, gollerinin oyuncuları arasında daha fazla dağılması beklenen kolektif Barcelona fikrini pekiştiriyor; her ne kadar gerçek santrfor rolünü üstlenen Raphinha güçlü bir başlangıç yapıp şimdiden 3 gol kaydetmiş olsa da.

Rodri'nin etkisinin iki ceza sahasında da görünmesi bekleniyor; nitekim Athletic Bilbao karşılaşmasında İspanya Milli Takımı saflarında Cubarsi ile arasındaki uyumu şimdiden Barcelona'ya taşıdı.

Barcelona şu ana kadar ilk iki haftada kalesini gole kapalı tutarken, Flick takımın bu sezon daha fazla kontrol kurması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor.

Flick galibiyetin ardından şunları söyledi: "Herkes Rodri'nin bizimle oynamasından mutlu. O, bizim ve oyun tarzımız için ideal oyuncu."

Manchester City'nin eski oyuncusunun gelişiyle birlikte Barcelona topu daha uzun süre elinde tutabilecek ve oyun kuruluşunun tabanında Pedri'nin sürekli bulunmasına ihtiyaç duymayacak.

Flick, oyuncular arasındaki uyum konusunda hiçbir sorun görmüyor; Rodri ise Barcelona'da şu ana kadar gördüklerine karşı büyük bir heyecan duyuyor.



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