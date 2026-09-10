Barcelona'nın sol beki Alejandro Balde, bu sezon Katalan takımıyla hiçbir maça çıkamayarak zor bir dönemden geçiyor.

Sport gazetesi, teknik direktör Hansi Flick'in sol bek mevkisinde Xavi Espart ve Joao Cancelo'yu tercih ettiğini, bu yüzden Balde'nin kendisini dikenli bir gri bölgede bulduğunu aktardı.

Barcelona, sakatlıklardan etkilenen zorlu bir sezonun ardından Balde'yi yaz transfer piyasasına çıkardı; oyuncu, fiziksel sorunlar nedeniyle 10 maça çıkamamıştı.

Manchester United, yaz transfer döneminin sonunda oyuncuyla anlaşmaya ilgi gösterdi, ancak iki kulüp mali konuda anlaşmaya varamadı. Bunun yanı sıra, sözleşmesi 2028 yılına kadar uzanan ve 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli içeren oyuncunun, Barcelona'dan ayrılmaya en ufak bir niyeti yoktu.

Flick, La Liga'nın Elche karşısındaki ilk maçının kadrosuna Balde'yi almadı; çünkü onu yeterince odaklanmış görmüyor ve sol bek mevkisinde Xavi Espart ile Joao Cancelo'nun önünde yer aldığı bir sıralamada onu oldukça geriye koyuyordu.

Gerçekten de Balde bu sezon henüz takım formasıyla sahaya çıkmadı ve Bryan Farinas ile birlikte, saha içi hatlarında sakat olmayan ve bu sezon henüz forma giymeyen tek oyuncu. Ayrıca yedek kaleciler Livakovic ve Szczesny ile uzun süreli sakatlıklar yaşayan Frenkie de Jong ve Bardghji de henüz sahaya çıkmadı.

Öte yandan, Barça'nın sportif direktörü Deco, RAC1 radyosuna verdiği bir röportajda Balde'nin durumunu değerlendirdi: "Bir şey olmadı, o bizim oyuncumuz. 22 yaşında, önünde büyük bir gelecek var ve dünyanın en iyi kulübüyle sözleşmesi var. Oynamak için mücadele etmesi gerekiyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Balde sakatlıklar yaşadı, ancak iki yıl önce muhteşemdi. Balde iyi durumdaysa, Barcelona'da oynamaması zor."

Balde'nin takım içindeki mevcut durumu, bir yıl önce yaşadığı durumdan belirgin şekilde farklı. 2025-2026 sezonunda sol bek, La Liga'nın ilk üç maçında ilk 11'de başladı ve bu maçlarda 222 dakika sahada kaldı.

Flick ayrıca onu yalnızca 5 kez maç boyunca yedek kulübesinde tuttu; bu, mevcut sezonda gerçekleşen sayıdan bir maç daha fazla ve eylül ayı henüz başındayken.

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