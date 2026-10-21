Bayern Münih'in eski yıldızı, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybettiği acı mağlubiyetin ardından saatler geçmeden, Alman teknik adam Hans Flick'in antrenörlük yetkinliğini sorguladı.

Hans Dorfner, Bayern Münih'te Hans Flick'in yanında oynadı; ancak futbolcuları yönetme becerisini överken, taktik düzeydeki bilgi eksikliğini eleştirdi.

Tribuna sitesine yaptığı özel açıklamalarda Dorfner, yakın ilişkilerine rağmen Flick'i bir futbol uzmanı olarak görmediğini itiraf etti.

Şöyle devam etti: "Hans Flick çok yetenekli bir futbol uzmanı da değil. Onu çok iyi tanıyorum; aramızda son derece dostane bir ilişki var. Ona hakaret etmek istemem, ama kesinlikle daha derin bir anlayışa sahip başkaları da var."

Ve ekledi: "Ancak insanlarla ilişki kurma konusunda harika; futbolcularla konuşuyor ve onlara nasıl davranacağını biliyor."

Hans Dorfner ile Hans Flick, Bayern Münih'te 1986'dan 1990'a kadar birlikte oynadılar.

Kulüpte birlikte geçirdikleri dönemde üç kupa kazandılar: 1988/89 ve 1989/90 sezonlarında iki Almanya Ligi şampiyonluğu ve 1987'de Almanya Süper Kupası.

Ayrıca birlikte 1987 Avrupa Kupası finaline yükseldiler; burada Bayern Münih, Porto'ya kaybetti.

Michael Olise'ye bir eleştiri daha

Hans Dorfner, Fransız futbolcu Michael Olise'nin performansını överek onu bu sezon kendisini en çok şaşırtan oyuncu olarak nitelendirdi; ancak saha dışındaki davranışlarını eleştirdi.

Dorfner, Bayern'in kanat oyuncusunun kendisini kamuoyuna sunma biçimini özellikle beğenmediğini itiraf etti; onun genç taraftarlar için daha iyi bir örnek olması gerektiğini savundu.

Şöyle konuştu: "Bayern'de, açıkçası, Olise'den bahsetmeliyim. Favori oyuncum değil, çünkü kendisini sunma, davranma ve kendisiyle ilgilenme biçimini pek sevmiyorum."

Ve ekledi: "O bir kamu figürü ve çocuklar onu izliyor. Şapkasıyla dolaşıp röportaj vermemek yerine iyi bir rol model olması gerekir."

Şöyle bitirdi: "Ama mesele futbol oynamak ve o doksan dakika. Olise'nin orada sunduğu şey harika, bunu söylemeliyim."