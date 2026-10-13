Alman teknik direktörden yeni bir fikir

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Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, bu akşam Şampiyonlar Ligi ilk turunun ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maç için Katalan ekibinin ilk 11'inde (geçtiğimiz Getafe maçına kıyasla) birçok değişiklik yaptı.

Son maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı Gabriel Jesus bugün yedek kulübesinde oturuyor, genç Mısırlı yıldız Hamza Abdülkerim de aynı şekilde kulübede. Forvet hattında Anthony Gordon ve Lamine Yamal ikilisinin, onlarla birlikte Dani Olmo ve Fermin Lopez'in bulunduğu dizilişte, Galatasaray karşısında kimin santrfor olarak oynayacağı net değil.

Sezon başından bu yana ilk 11'de santrfor olarak görev yapan Brezilyalı Raphinha, milli ara döneminde Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanmasının ardından bu maçta forma giyemeyecek. Flick, Galatasaray karşısında forvet hattında merkezsiz bir yapıya başvurup hücum dörtlüsüne bölge değiştirme serbestliği tanıyabilir.

Savunma hattında Joao Cancelo sol bek pozisyonunda başlıyor, geçen maçın aksine Pau Cubarsi ilk 11'de yer alıyor. Getafe karşısında stoper olarak oynayan Eric Garcia ise sağ tarafta görev yapıyor; Getafe maçına ilk 11'de başlayan Jules Kounde bu kez yedek kulübesinde oturuyor.

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Orta sahada ise geçen maçta yedek kulübesinde oturan Pedri ilk 11'de başlıyor; takım arkadaşı Gavi bugün kulübede yer alıyor.

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Barcelona'nın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Joan Garcia.

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Savunma: Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo.

Orta saha: Rodri, Pedri, Olmo.

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Hücum: Yamal, Gordon, Fermin Lopez.

Diğer tarafta, ev sahibi Galatasaray'ın ilk 11'i ise şöyle:

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Kaleci: Çakır.

Savunma: Yılmaz, Sanchez, Elmalı, Jakobs.

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Orta saha: Lemina, Torreira, Batrakov.

Hücum: Leao, Akgün, Osimhen.

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Tecrübeli ikili İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ise Türk ekibinin yedek kulübesinde oturuyor.

Barcelona ilk maçta kendi sahasında Feyenoord'u (5-1) yenmişti; Galatasaray ise Sporting Lizbon'a (3-1) kaybetmişti.



