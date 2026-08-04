Barcelona, yeni sezon başlamadan önce en dikkat çekici genç transferlerinden birinin durumunu değerlendirmeye devam ederken, teknik heyet, kulübün bu yaz oyuncuyla anlaşmasının ardından attığı adımlara rağmen, oyuncunun takım sistemindeki geleceğini netleştirmeyi bekliyor.

Sport gazetesi, Belçikalı kanat oyuncusu Jesse Bisiwu'nun, nihai durumu henüz netleşmemesine ve şu ana kadar A takım oyuncusu olarak tescil edilmemesine rağmen, Barcelona'nın resmi internet sitesinde A takım kadrosunda yer aldığını ortaya koydu.

Barcelona, Bisiwu ile Club Brugge'den 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını resmen açıklamış, ardından 8,5 milyon avro ve bonuslar karşılığında tamamlanan transferin ardından kulüp başkanı Joan Laporta'nın katılımıyla tanıtım törenini düzenlemişti.

Gazete, oyuncunun resmi internet sitesindeki A takım kadrosuna dahil edilmesinin "basit bir güncelleme olarak yorumlanmasının ötesine geçtiğini", bunun nihai bir idari karardan ziyade sportif yönetimin oyuncunun potansiyeline duyduğu güveni yansıttığını belirtti; zira yönetim, henüz 18 yaşında olmasına ve profesyonel düzeydeki tecrübesinin azlığına rağmen oyuncunun A takımın yanında gelişmesini sağlayacak niteliklere sahip olduğunu düşünüyor.

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Gazete, Bisiwu'nun sahip olduğu hız, çalım yeteneği ve hücum hattında birden fazla mevkide oynayabilme özelliğinin, özellikle UEFA Gençlik Ligi'nde Club Brugge ile sergilediği performansların ardından sportif direktör Deco'yu transferi hızla tamamlamaya sevk ettiğini ekledi.

Sezonun ilk haftalarında oyuncunun geleceği konusunda nihai kararı teknik direktör Hansi Flick'in vereceğine dikkat çeken gazete, Flick'in oyuncunun en üst düzeyde rekabet etmeye hazır olduğuna ikna olması halinde A takıma kalıcı olarak katılacağını, tecrübe kazanmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu düşünmesi halinde ise gerektiğinde A takımın hesaplarında yer almaya devam etmek kaydıyla yedek takıma tescil edileceğini aktardı.

Gazete, Bisiwu'nun resmi internet sitesindeki A takım kadrosunda görünmesinin geleceğinin netleştiği anlamına gelmediğini, bunun daha çok Barcelona'nın Belçika futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden birine yaptığı yatırımın boyutunu yansıttığını vurguladı.

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