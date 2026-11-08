Barcelona, önümüzdeki kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Hansi Flick, yeni bir stoper transfer etmek istiyor ve bunu Alaves maçı öncesindeki basın toplantısında da doğruladı.

"Mundo Deportivo" gazetesi daha önce, Katalan ekibine katılması muhtemel birkaç ismi içeren bir liste açıklamıştı. Bu listede Josko Gvardiol, Alessandro Bastoni, Lisandro Martinez ve Nathan yer alıyordu. Ardından İngiliz basınındaki haberler, Chelsea'nin 23 yaşındaki savunmacısı Levi Colwill'in de Barça'nın ilgilendiği isimler arasına girdiğine işaret etti.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı İngiliz basın haberlerine göre, Barcelona, İngiliz savunmacının durumunu olası bir transfer ihtimaline hazırlık amacıyla izliyor. Oyuncu, teknik direktör Xabi Alonso'nun planlarında kendini kabul ettirmeyi başardı ve bu sezon Londra ekibinin kadrosundaki temel unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.

Chelsea, 2029 yılına kadar süren sözleşmesini yenilemek istese de, Barcelona ve Liverpool gibi dev kulüplerin ilgisi, oyuncuyu geleceğini şu an için netleştirmeyi ertelemeye itebilir. Özellikle de aynı kaynağa göre Londra ekibi, yaklaşık 80 milyon euroya ulaşmadıkça gelen teklifleri dinlemeye hazır olmayacak.

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Colwill, sol stoper mevkisinde oynayabilme yeteneğinin yanı sıra oyun kurma ve topu dağıtma becerileriyle öne çıkıyor. Ayrıca yaklaşık 190 santimetre boyuyla, ikili mücadelelerde üstünlük sağlamasına yardımcı olan fiziksel gücüyle de dikkat çekiyor.

2023 yazı, Colwill'in Chelsea'nin A takımındaki ilk görünümüne sahne oldu. O zamandan bu yana Londra ekibinin formasıyla 90 maça çıkarak takımın önemli unsurlarından biri haline geldi. Bu durum, özellikle Xabi Alonso'nun oyuncunun hizmetlerine sıkı sıkıya tutunmasıyla birlikte, ayrılığını zor bir hale getiriyor. Teknik direktör, oyuncunun yeteneklerini överek şunları söyledi: "Sakinliği ve güçlü varlığı sayesinde, eksiksiz ve hakimiyet kuran bir oyuncu olduğu için bizim açımızdan temel bir oyuncu olacak."