Barcelona'nın yıldızı Gavi, ciddi bir sakatlık olan ön çapraz bağ kopması nedeniyle sahalardan bir buçuk yıl uzak kaldığı dönem hariç, futbol kariyerinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu sezonun başından bu yana Gavi, yalnızca iki maçta ilk 11'de yer aldı; maçların çoğunu ise yedek kulübesinden izledi.

İşi daha da kötüleştiren ise son iki maçta, El Clasico'da Real Madrid karşısında ve Deportivo Alaves karşısında bir dakika bile sahaya çıkmamasıydı.

AS gazetesi, Gavi'nin durumunun büyük endişe yarattığını ve Katalan takımı içinde en az dakika alan oyuncuların listesine bakıldığında bu durumun ciddiyetinin arttığını aktardı.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Bu bağlamda, ilk takımda Gavi'nin önünde yalnızca 4 oyuncu bulunuyor: Alejandro Balde (116 dakika), Frenkie de Jong (98 dakika), Bryan Vargas (90 dakika) ve Roony Bardghji (hiç dakika almadan).

Gavi'nin bu sezon oynadığı 191 dakikanın, onun yeteneklerine ve gelişim seviyesine sahip bir oyuncu için kesinlikle yeterli olmadığına şüphe yok.

22 yaşındaki Gavi, sportif kariyerinde çalkantılı bir dönem yaşıyor; bu durum 2026 Dünya Kupası'nda da ortaya çıktı. Cape Verde karşısındaki ilk maçta ilk 11'de yer aldıktan sonra, sonraki maçlarda kadrodan tamamen kayboldu.

Aynı durum Barcelona'da da tekrarlandı; ilk resmi maçını ilk 11'de geçtiğimiz 23 Ağustos'ta Elche karşısında oynadı. Barcelona'nın 5-0 kazandığı bu karşılaşmada orta sahada Marc Bernal ile ikili oluşturdu.

Ancak ilk 11'e ancak yaklaşık iki ay sonra, tam olarak Getafe karşısında, Barcelona'nın 3-0 kazandığı maçta döndü ve o karşılaşmada orta sahadaki ortağı Rodri'ydi.

Gavi'nin sahadaki mevkisinin, teknik direktör Hansi Flick'in takım kadrosunda en fazla alternatife ve çok sayıda seçeneğe sahip olduğu mevkilerden biri olduğuna şüphe yok; gerek defansif orta saha mevkisinde, ki burada Rodri ve Bernal bulunuyor, gerekse ileri uçtaki orta saha mevkisinde, ki burada Fermin Lopez, Pedri ve Dani Olmo esas olarak kendisiyle rekabet ediyor.

Her halükarda, Alman teknik adam Gavi'ye duyduğu güveni göstermeyi hiç bırakmadı; basın toplantılarında her zaman onu övmeye ve takdir etmeye özen gösteriyor.

Gelecek maçlar, şüphesiz, Alman teknik direktörün planlarını ortaya koymada ve Gavi'nin bu sezon üstleneceği nihai rolü belirlemede belirleyici olacak.