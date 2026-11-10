Barcelona'nın bugün salı günü "Ciutat Esportiva Joan Gamper" tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmana sınırlı sayıda oyuncu katıldı; zira millî takımlarına çağrılmayan A takım oyuncularından yalnızca 8'i haftanın bu son takım antrenmanında yer aldı. Teknik direktör Hansi Flick ise takımın geri kalanına gelecek pazartesi gününe kadar izin verdi.

Ancak bu "dinlenme" sakat oyuncuları kapsamıyor; zira Dani Olmo, Jules Koundé, Roony Bardghji, Rodri ve Xavi Espart, tedavi ve rehabilitasyon programlarını sürdürmek üzere kulüp tesislerine gelmeye devam edecekler.

Bunların arasında sahalara dönmeye en yakın isim Dani Olmo gibi görünüyor; kendisinin millî araya denk gelen dönemin hemen ardından hazır olması bekleniyor. Koundé'nin dönüşü de bunun çok uzun süre sonrasını bulmayacak. Katalan "Sport" gazetesinin bildirdiğine göre.

Flick, bu antrenman için "Barça Atlètic" takımının kanat oyuncusu Alex González'i çağırdı. Oyuncu, sezon hazırlıkları döneminde A takımla zaten forma giymiş ve son derece güçlü bir izlenim bırakmıştı.

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González, geçtiğimiz nisan ayında Katalan takıma katıldığından bu yana kulüp kadrosunda hızlı ve çarpıcı bir yükseliş gösterdi.

González'in Dam kulübündeki gelişimi, "Blaugrana" sistemine hızlı uyum sağlamasında belirleyici bir etken oldu; zira o kulüp, "La Masia" akademisinde köklü biçimde yerleştirilen anlayışa büyük ölçüde benzer bir futbol felsefesi ve oyun tarzı benimsiyor.

Alex González, geçen sezon Barcelona gençlik takımında (19 yaş altı) önemli bir oyuncuydu ve kısa sürede kadronun vazgeçilmez bir unsuru hâline geldi. Bunun ödülü olarak yeni sezon hazırlıklarının başında A takıma katılma davetini aldı; İngiltere'de düzenlenen kamp çalışmasında yer aldı ve forma giyme konusunda değerli bir fırsat elde ederek Birmingham takımıyla oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında sahaya çıktı.

Ancak kamp çalışmasının sonunda hafif bir kas gerilmesi yaşadı. Bu sorun, Alman teknik direktörün yönetiminde çalışmayı sürdürmesine engel oldu ve onu "Barça Atlètic" takımının kadrosuna dönmeye itti.

Alex, yedek takım teknik direktörü Belletti yönetiminde sezonun ilk aşamalarında önemli bir rol üstleniyor; zira 312 dakikalık oyun süresinde üç gol attı ve bir gol pası verdi; bu da her 78 dakikada bir gole katkıda bulunduğu anlamına geliyor.