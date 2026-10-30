Barcelonalı Alejandro Balde, sezonunun gidişatını değiştirmek için yeni bir fırsat yakaladı. Zira Real Madrid karşısında oynanan El Clasico sırasında genç takım arkadaşı Xavi Espart'ın yaşadığı ve kendisini beklenenden daha uzun bir süre, iki aya kadar sahalardan uzak tutabilecek sakatlık, Hansi Flick'in sol bek mevkisine dair hesaplarını değiştirerek İspanyol savunma oyuncusu için yeni bir senaryonun kapısını araladı.

İspanyol "As" gazetesine göre, son aylar boyunca Alman teknik adamın hesaplarından fiilen uzaklaşan Balde, artık yerini geri kazanmak ve daha fazla süre almayı hak ettiğini kanıtlamak için bir fırsatın önünde duruyor.

Oyuncu şu ana kadar yalnızca 88 dakika sahada kaldı; bu süre, İspanya Ligi'nde Racing Santander ve Real Madrid'e karşı oynanan iki maç ile Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanan bir maça yayılmış durumda.

Sol bek, Barcelona formasıyla önemli bir rol üstlenmişti, ancak geçen sezonu Joao Cancelo'nun gerisine düşerek tercih sıralamasında geriledi ve yaz transfer dönemine takımdaki geleceğine ilişkin şüpheler arasında girdi.

İngiltere Premier Lig'inden bazı kulüplerin durumuna gösterdiği ilgi ışığında Katalan kulübünden ayrılma ihtimali öne çıktı, ancak oyuncu Barcelona'da kalmaya ve yerini geri kazanmak için mücadele etmeye karar verdi.

Flick daha önce oyuncusuna bir adım öne çıkması gerektiğini bildirmiş, bunu hem sahadaki performans hem de profesyonel futbolun gereklerine bağlılık düzeyinde olmak üzere açık demeçlerinde de teyit etmişti.

Alman teknik adam, Balde'nin fiziksel ve teknik imkânları tartışma konusu olmamakla birlikte, artık istenen şekilde gelişmediğini ve önünde ilerleme için büyük bir alan bulunduğunu düşünüyordu.

İki taraf arasındaki anlaşmazlık, Barcelona'nın İspanya Ligi'ndeki yolculuğuna Elche karşısında başlamasından önce doruk noktasına ulaştı. Flick, teknik gerekçelerle Balde'yi maç kadrosundan çıkarmaya karar verirken, Xavi Espart sol bek mevkisinde görev alarak bu fırsatı Alman teknik adamı yetenekleri konusunda ikna etmek için değerlendirdi.

Teknik adam ile oyuncu arasındaki yeni görüşmelerin ardından, aralarındaki gerginlik yumuşadı ve Balde, Flick'in güvenini yeniden kazanma meydan okumasını kabul etti. Ancak fikirlerine ve kanaatlerine bağlılığıyla bilinen teknik adamın mesajı değişmeden kaldı; seviyesini yükseltmesi ve ilk on birde bir mevki için rekabete hazır olduğunu kanıtlaması gerektiğinin altını çizerken, davranışlarına ve bağlılığına özel bir önem atfetti.