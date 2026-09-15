Barcelona'da ilk on birin belirlenmesi artık anlık bir teknik karar olmaktan çıktı; Hansi Flick yönetiminde titizlikle uygulanan hassas bir matematiksel denkleme dönüştü.

Göreve geldiğinden bu yana elindeki en dengeli kadroya sahip olduğunu açıkça belirten Alman teknik direktör, sezon başından itibaren tesadüfe yer bırakmayan bir rotasyon sistemi uyguluyor ve bu sistem, Racing karşısına çıkacak muhtemel on birini de tümüyle ortaya koyabilir.

Beşi La Liga'da, biri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere altı resmi maçın ardından, Blaugrana teknik direktörünün benimsediği düzen netleşti; bu bilgiler "Mundo Deportivo"ya dayanıyor.

Soyunma odası iki ayrı ilk on biri barındırıyor ve bu denklem şu ana kadar göz kamaştırıcı sonuçlar veriyor. Alman teknik direktör aynı düzeni yarın çarşamba günü Racing karşısında da sürdürürse, sıra Kounde, Christensen, Cancelo, Olmo ve Adjaimi'de olacak.

Barcelona savunmasında rotasyon kuralı

Sağ bek mevkiinde rotasyon Eric Garcia ile Jules Kounde arasında net biçimde belli oluyor. La Masia mezunu oyuncu Athletic Bilbao, Valencia ve Levante karşısında ilk on birde forma giyerken, Fransız oyuncu fırsatını Rayo Vallecano ve Feyenoord karşısında buldu; söz konusu maçlardan birindeki yokluğunun cezalı olmasından kaynaklandığını da belirtelim.

Stoper mevkiinde de aynı kural geçerli. Gerard Martin, Athletic Bilbao, Valencia ve Levante karşısında ilk on birde başladı; Cubarsi'nin yokluğunu telafi etmek için Elche karşısındaki açılış maçında forma giyen Andreas Christensen ise Rayo Vallecano ve Feyenoord karşısında ilk on birde başladı.

Sol tarafta ise rotasyon, Valencia ve Levante karşısında başlayan Balde ile Feyenoord karşısında ilk on birde yer alan Cancelo arasındaydı.

Orta saha ve hücum: Pedri ve Lamine dışında kimseye rahat yok

Defansif orta sahada Marc Bernal ile Fermin Lopez ya da Rodri rolleri paylaştı. Bernal, Elche, Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano karşısında ilk üç maçta başlarken; takım arkadaşı Valencia, Feyenoord ve Levante karşısında son üç maçı üstlendi. Tek istisna, vazgeçilmez bir ilk on bir oyuncusu olarak kalan Pedri.

Ofansif orta sahada ise Fermin ile Olmo rotasyona giriyor. İlki Athletic Bilbao, Valencia ve Levante karşısında başladı; ikincisi ise Rayo ve Feyenoord karşısında ilk on birde yer aldı.

Kanatta, Lamine Yamal sağda değişmez bir isim olsa da sol taraf son üç maçta bir rotasyona sahne oldu: Valencia ve Levante karşısında La Liga'da başlayan Gordon ile Feyenoord ve Elche karşısında başlayan Adjaimi.

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Değişiklikler Alman teorisini doğruluyor

Bu denklem yalnızca ilk on birde değil, değişikliklerde bile kendini gösteriyor. Gordon ve Adjaimi oyuna sonradan girdiğinde, Elche, Rayo, Valencia, Feyenoord ve Levante karşısında olduğu gibi rolleri sürekli değiştiriyorlar; bu, Bernal ile Rodri arasında yaşanan senaryonun aynısı.

Flick'in denklemi şu ana kadar hatır gönül tanımıyor; herkes forma giyiyor, herkes hazır.