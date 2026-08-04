Basında çıkan haberler, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in, takımın forveti Ferran Torres'in Katalan kulübüyle geleceğine ilişkin yaptığı tartışmalı açıklamalara verdiği tepkiyi ortaya koydu.

Ferran Torres, kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık ihtimaline kapıyı açık bırakarak ve Katalan takımının formasını yeniden giyip giymeyeceğini bilmediğini vurgulayarak Barcelona'daki geleceğiyle ilgili bir tartışma başlatmıştı.

Oyuncu, bir Amerikan medya kuruluşuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Barcelona beni istediğini kanıtlamalı. Gelip müzakere edebilirler, sonunda her şeyi konuşuruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda bildiğim tek şey, 12'sinde orada olmam ve onlarla antrenman yapmam gerektiği, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. Kimse bilmiyor, çünkü futbolda her şey bir dakikada değişebilir, bu yüzden her şeye hazır olmam gerekiyor."

Şöyle sürdürdü: "Bir sözleşmem var ama futbolda ne olacağını kimse bilmez. Doğru kararın verilmesini bekliyorum ve hâlâ bilmiyorum."

Marca gazetesine göre, özellikle oyuncunun gelecek sezon planlarında önemli bir unsur olması ve hücum hesaplarında kendisine güvenmesi nedeniyle, Ferran Torres'in açıklamaları Alman teknik adamın hoşuna gitmedi.

Flick, oyuncusunun açıklamalarından rahatsız olsa da Alman teknik adam futbolun doğasını ve iniş çıkışlarını çok iyi biliyor; ayrıca oyuncuların geleceğinin kısa sürede değişebileceğinin de farkında.

Ferran Torres'in açıklamaları, Paris Saint-Germain'in kendisini transfer etmeye duyduğu ilginin gölgesinde geldi. Fransız kulübü henüz resmi bir teklif sunmadı, ancak Barcelona önümüzdeki günlerde bir teklifin gelme ihtimalini bekliyor.

Barcelona yönetimi, oyuncunun şüphelerini kulüp yetkilileriyle doğrudan görüşmek yerine medya aracılığıyla açıklamayı tercih etmesinden rahatsız olsa da duruma sakin bir şekilde yaklaşıyor.

Barcelona içindeki bazı sesler, Ferran Torres'in açıklamalarının, özellikle mevcut sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzaması nedeniyle, yeni sözleşmesinin koşullarını iyileştirmek için yönetime baskı yapma girişimi olabileceğini düşünüyor.

Flick'in tavrı ise net olmaya devam ediyor; Alman teknik adam Ferran Torres'i projesinde önemli bir oyuncu olarak elinde tutmak istiyor. Ancak forvetin geleceği, önümüzdeki günlerin neye gebe olacağı ve Paris Saint-Germain'in onu kadrosuna katmak için resmi bir hamle yapıp yapmayacağı beklenirken kulüp içinde tartışma konusu hâline geldi.

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