Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Katalan kulübünün taraftarlarına yönelttiği ve geniş yankı uyandıran bir mesajın ardından resmi hesabını açmasından sonra, "Instagram" platformunda olağanüstü bir çıkış yakaladı ve 24 saatten kısa sürede bir milyon takipçi barajını aştı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Barcelona ve Flick'in perşembe akşamı ortak bir paylaşımla, Alman teknik adamın platformda kişisel bir hesap açtığını duyurduğunu; bunun amacının kulüp taraftarlarıyla günlük hayatından anları, antrenörlük çalışmasının perde arkasını ve takımla yaşadığı deneyime ilişkin diğer içerikleri paylaşmak olduğunu belirtti.

Flick mesajında şöyle yazdı: "Merhaba Barcelona taraftarları! Instagram'da olmaktan ve günlük hayatımdan, Barcelona'yla ve sizinle olan hayatımdan bazı anları paylaşmaktan çok mutluyum." Ardından taraftarları Katalanca bir ifadeyle şaşırttı: "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Yaşasın Barcelona!"

Bu adım, Katalan takımının taraftarlarından büyük bir ilgi gördü. Teknik direktörün hesabını takip etmek için hemen harekete geçen taraftarlar sayesinde hesap, birkaç saat içinde bir milyonun üzerinde takipçiye ulaştı. Bu başarı, Flick'in kulüp içinde ve taraftarları arasında sahip olduğu popülerliğin boyutunu yansıtıyor.

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Barcelona oyuncularının sosyal medyada devasa takipçi sayılarına sahip olmasına rağmen, Flick bu rekor sayıya hesabı henüz çok yeni olduğu halde dikkat çekici bir hızla ulaştı; takımın hiçbir mevcut oyuncusu aynı koşullarda bu başarıyı ondan önce yakalayamamıştı.

Alman teknik adam, Barcelona oyuncularının paylaşımları veya hikayeleri aracılığıyla hesabının tanıtımına katkıda bulunması durumunda, takipçi sayısında ek bir ivme kazanabilir; özellikle de yaklaşık 60 milyon takipçiyle takımın en çok takip edilen oyuncusu olan Lamine Yamal bu konuda rol oynayabilir.

Flick'in şimdiye kadarki etkinliği, yeni hesabı üzerinden bir paylaşım ve iki hikayeyle sınırlı kaldı; bunlardan birini Toledo'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemeye ayırırken, diğeriyle sosyal medyadaki çıkışını duyurdu.