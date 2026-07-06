Flick ile yapılacak beklenen görüşme, Barcelona yıldızının geleceğini belirleyecek

Flick ile yapılacak toplantı, Barcelona yıldızının geleceğini belirleyecek. Barcelona orta saha oyuncusu Marc Casado, Katalan kulübündeki geleceği hakkında nihai kararını vermeden önce Alman teknik direktör Hansi Flick ile görüşmeyi planlıyor. Bu adım, “La Masia” mezununun "La Masia" mezununun "Blaugrana" ile yoluna devam edip etmeyeceğini ya da yeni bir fırsat arayacağını belirleyecek.

Kasado, 150 çocuğun katıldığı yaz kampına katıldığı sırada yaptığı basın açıklamalarında, yeni sezon hazırlık antrenmanlarına başlamak üzere önümüzdeki Pazartesi günü spor kentine geleceğini ve hafta içinde Flick ile görüşerek gelecek planları hakkında doğrudan bilgi alacağını doğruladı.

21 yaşındaki oyuncu, "Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacağım ve konuşmam gereken kişilerle görüşeceğim" diyerek, kalma isteğinin açık olduğunu vurguladı, ancak ayrılma ihtimalini de dışlamadı.

Casado, geçen sezonun kolay geçmediğini kabul etti; eski teknik direktör Xavi Hernández’in planlarında çok az yer bulmuştu ve şöyle konuştu: "Farklı bir sezondu, bir dizi duruma uyum sağlamam gerekti. Oynamam istendiğinde her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Elimden gelen her şeyi yapma isteğim asla değişmeyecek, teknik direktör de bunu çok iyi biliyor."

Barça'ya sonuna kadar bağlı olan orta saha oyuncusu, “devam etme” konusundaki net isteğini vurgulayarak şöyle dedi: “Eğer başka bir kulüp söz konusu olsaydı bir an bile tereddüt etmezdim, ama burada, Barcelona’da her şey farklı.” Kulüple olan duygusal bağının ayrılma kararını daha da zorlaştırdığını belirtti.

Casado, kendisini diğer kulüplerle görüşme başlattığına dair söylentileri kesin bir dille yalanlayarak şöyle konuştu: “En iyisi hiçbir şeye aldırış etmemek. Sonuçta pek çok yalan dolaşıyor. Ne derlerse desinler, kulüp bana hiçbir şey söylemedi, menajerim de öyle.”

Geleceği hakkında şüphelerin ortaya çıkmasının ilk kez olmadığını belirten Casado, “3 sezon önce de Xavi bana güvenmediği için ayrılacakmışım gibi görünüyordu, ama sonunda kaldım” dedi.

Başka bir konuya değinen Kasado, Arjantinli forvet Julian Alvarez’ın Barcelona’ya katılma olasılığı konusunda heyecanını dile getirerek şöyle konuştu: “Julian dünya çapında bir oyuncu. Eğer bize katılırsa, bize çok fayda sağlayacak. Onu sıcak bir şekilde karşılayacağız.”

Ancak en büyük hayalinin bir gün Arjantinli vatandaşı Lionel Messi ile birlikte oynamak olduğunu itiraf eden Casado, hayalperest bir tonla şöyle devam etti: “Leo bambaşka bir seviyede. Onunla oynamayı çok isterdim.”