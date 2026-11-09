Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, İspanya Ligi'nde ekim ayının en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Bu ödül, kraliyet ekibinin ligdeki maçlarında tam puan topladığı mükemmel bir ayın ardından geldi.

Lig'in resmi açıklamasına göre Mourinho, Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone ve Real Sociedad teknik direktörü Pellegrino Matarazzo ile girdiği rekabetin ardından ödülü kazandı. Portekizli teknik adam, bu ödülü sezon içinde ilk kez alıyor.

Bu ödül yalnızca bir dizi galibiyetin karşılığı değildi; Mourinho'nun Real Madrid'i Alman Hansi Flick yönetimindeki Barcelona karşısındaki El Clásico'da galibiyete taşımasının ardından geldi. Böylece ekip, ezeli rakibine üstünlük sağlamayı ve ay boyunca mükemmel sonuçlar elde etmeyi birleştirmiş oldu.

Real Madrid'in ekim ayındaki en öne çıkan galibiyeti, 25 Ekim günü, Lig'in onuncu haftası kapsamında "Spotify Camp Nou" stadında Barcelona'yı 2-1 mağlup etmesiydi.

Mourinho, Kylian Mbappé'nin kraliyet ekibinin iki golünü 41 ve 87. dakikalarda kaydetmesiyle takımını galibiyete taşımayı başardı; ev sahibi ekibin tek golünü ise 61. dakikada Raphinha attı.

Bu galibiyet, lig yarışında yalnızca üç puandan ibaret değildi; aynı zamanda Barcelona'nın mükemmel serisine de son verdi. Katalan ekibi, Real Madrid karşısında ilk yenilgisini almadan önce ligdeki ilk dokuz maçının tamamını kazanmıştı.

Ödül için rekabet yoğun bir mücadeleye sahne oldu; özellikle Simeone de Atlético Madrid ile mükemmel bir ay geçirmiş, Alavés'i 2-1, Espanyol'u tek golle ve Deportivo La Coruña'yı aynı skorla mağlup ederek üst üste üç galibiyet elde etmişti.

Real Sociedad teknik direktörü Pellegrino Matarazzo da takımını Deportivo La Coruña karşısında 3-2, Málaga karşısında 5-2 ve Levante karşısında 2-1'lik üç galibiyete taşıyarak aday listesine girdi.

Böylece, ekim ayında ligdeki maçlarında her biri tam puan toplayan üç teknik direktör rekabet etti; ancak Mourinho, Real Madrid'in güçlü sonuçlarından, özellikle de El Clásico'daki değerli galibiyetten yararlanarak son oylamada ödülü kazandı.

Üç galibiyet, Real Madrid'in İspanya Ligi şampiyonluğu yarışındaki konumunu güçlendirdi; ekip önce Villarreal'i tek golle devirdi, ardından Sevilla'yı 4-1 ezip geçti ve ayı Barcelona'yı kendi evinde yenerek tamamladı.

Barcelona galibiyeti özellikle çifte öneme sahipti; zira Real Madrid'in Katalan rakibiyle arasındaki farkı üç puana indirmesine ve Lig'in zirvesi için mücadeleyi alevlendirmesine yardımcı oldu.