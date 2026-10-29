Barcelona'nın son yaşadığı kriz, Katalan kulübünden ayrılmaya yakın olan bir oyuncunun lehine döndü; artık kendini kanıtlamak ve farklı bir görüntü sergilemek için yeni bir fırsatla karşı karşıya.

Barcelona, La Liga'daki yoluna devam etmeden önce yeni bir darbe aldı. Oyuncusu Xavi Espart'ın, Real Madrid ile oynanan ve kraliyet takımının 2-1 galibiyetiyle sona eren El Clasico karşılaşmasında sağ ayak bileğinden sakatlanmasının ardından yaklaşık yedi hafta sahalardan uzak kalacağı kesinleşti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Espart'ın sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından Alejandro Balde'nin (23 yaşında) ikinci bir şans elde edeceğini yazdı.

Balde, geçtiğimiz yaz teknik direktör Hansi Flick'in hesaplarının dışında kalmıştı; ancak Barcelona akademisi mezunu oyuncu, takımla başarıya ulaşmak amacıyla Manchester United ve diğer takımların tekliflerini görmezden gelmişti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

İlk haftanın başlamasından önce teknik direktör bir basın toplantısında şu uyarıda bulunmuştu: "Bu sabah Alejandro Balde ile konuştum. Tam anlamıyla hazır olmadığını düşünüyorum, zihnen burada değil, bu yüzden onu Barcelona'da tutmaya karar verdim." Sözlerine şöyle devam etmişti: "Bu konuyu düşünmesini ve zihnini toparlamasını istedim. Yarın tekrar konuşacağız."

On haftanın ardından, Xavi Espart ve Eric Garcia'nın yokluğu ile Jules Koundé'nin oynayıp oynamayacağına dair devam eden belirsizlikle birlikte -Koundé dün gruptan ayrı olarak antrenmanlara devam etti- Flick ona bir fırsat daha verebilir.

Teknik direktör, maçın başlamasından yarım saat sonra Espart'ın Tchouaméni ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak yere düşmesinin hemen akabinde Balde'yi El Clasico'da sahaya sürmüştü ve önümüzdeki cumartesi Alavés karşısında ilk on birde başlayabilir.

İlk on birin dışında geçen 5 ay

Sahaya çıkması halinde Balde, Cancelo'nun sağ tarafa geçmesiyle beş aydan fazla süren bir aranın ardından ilk on birdeki yerini geri alabilir; ya da yerine Bryan Gil geçebilir.

Barcelonalı genç oyuncunun en son ilk on birde yer aldığı maç, Barcelona'nın La Liga'da Mestalla Stadı'nda oynadığı ve şampiyonluğun zaten kesinleşmiş olduğu son karşılaşmada, 23 Mayıs tarihindeydi.

Barcelona o maçı 3-1 kaybetmiş, Balde ise maçın tamamını oynamıştı. O günden bu yana La Liga'da Balde ilk haftada kadroya dahil edilmedi, yedi maçta yedek kaldı ve bir dakika bile sahaya çıkmadı. Ta ki geçtiğimiz pazar günü Real Madrid karşısında tam 60 dakika oynayana kadar.

Balde, Camp Nou'da Racing Santander'e karşı kazanılan 7-2'lik ezici galibiyette yalnızca 12 dakika, Paris'teki Parc des Princes'te Paris Saint-Germain karşısında ise 16 dakika sahada kaldı.

Önümüzdeki kış transfer dönemi öncesinde geleceği hâlâ belirsiz; ancak durumunu değiştirecek herhangi bir fırsat varsa, bu, önümüzdeki cumartesi Alavés karşısında en iyi seviyesine geri dönmesine ve Flick'i kendisini elde tutması için bir kez daha ikna etmeye çalışmasına bağlı.