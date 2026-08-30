Flick: Hamza Abdülkerim oynamayı hak ediyor, durumu bu oyuncuya benziyor

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in bu sezon Barça ile maçlarda oynama durumu hakkında konuştu.

Hamza Abdülkerim, hazırlık döneminde Barcelona'nın A takımıyla belirgin bir şekilde parlamıştı, ancak Barça'nın La Liga'daki ilk iki maçında hiç forma giymedi.

Flick, İspanya Ligi'ndeki Rayo Vallecano maçının basın toplantısında şunları söyledi: "Raphinha şu anda net forvet mevkisini doldurmak için en iyisi mi? Bir forvet olarak baskıya başlaması gerekiyor ve bunu çok iyi yapıyor. Herkes onun bir lider olduğunu biliyor ve önemini kavrıyor. Buna ek olarak, kale önünde de etkili. Ve Fermin gibi bunu yapabilecek başka oyuncular da var."

Flick'e "Hamza neden çok fazla forma giymiyor?" diye soruldu. Alman teknik adam şu yanıtı verdi: "Bu kolay bir şey değil. Fırsatı hak edene fırsat vermeyi her zaman düşünüyoruz; o da harika antrenmanları sayesinde bunu hak ediyor, ayrıca doğru zihniyete de sahip."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hamza oynamayı hak ediyor ve gerçekten de forma giyecek. Ligdeki bir maçta neler yapabileceğini gösterebilmesi için ona dakikalar vereceğiz. Durumu, beni çok şaşırtan, büyük bir yeteneğe ve yüzde yüz mevkiye sahip olan ama dakikalara ihtiyaç duyan Bryan Farinas'a benziyor."



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