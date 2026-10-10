Flick, Getafe karşısında Barcelona'nın kadrosunda toplu değişikliklere hazırlanıyor

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, bugün cumartesi Spotify Camp Nou'da oynanacak Getafe maçında takımının kadrosunda geniş çaplı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor; kaleci Joan Garcia ve Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'un öne çıktığı, görülmemiş bir kadronun sahaya çıkması bekleniyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre, yaklaşık 3 hafta süren milli ara sonrası müsabakaların geri dönmesi ve zorlu maçlarla dolu yoğun bir programın yaklaşması, Alman teknik adamı kadrosunda değişiklik yapmaya ve özellikle Paris Saint-Germain ile Real Madrid maçlarının yaklaşmasıyla birlikte düzenli olarak forma giymeyen bazı oyunculara şans tanımaya zorlayacak.

Flick, teknik direktör José Bordalás'ın takımı karşısında kesin olarak iki yeni unsura güvenmeye hazırlanıyor. Bunlardan ilki, geçen 16 Eylül'de Racing maçında sağ dizinden sakatlanan Joan Garcia'nın kaleye dönmesi; ikincisi ise bir hafta önce Brezilya Millî Takımı'ndayken yakalandığı kas ödeminden tam olarak iyileşemeyen Raphinha'nın yerine, Brezilyalı Gabriel Jesus'un santrfor mevkiinde ilk kez ilk 11'de yer alması.









Gavi ve Alejandro Baldé gibi diğer oyuncuların da ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı bulması bekleniyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Sol bek açısından, bu, mevcut sezonda ilk kez ilk 11'de yer alması olacak.

Buna karşılık, Pedri ve Rodri bir miktar dinlenebilir; tahminler ise, millî takımın tüm maçlarında forma giymeyen Fermín López'in orta sahada forma giyeceğine işaret ediyor.

Savunma hattında ise, Eric Garcia'nın kas yorgunluğundan iyileşmesinin ardından sağ bek mevkiini üstlenmesi, Pau Cubarsí ile Gerard Martín'in de savunmanın merkezinde görev yapması bekleniyor.

İleri uçta ise, özellikle hâlihazırda sergilediği olağanüstü performans göz önüne alındığında, Flick'in Lamine Yamal'ı planlarının dışında bırakması zor görünüyor; zira dikkat çekici bir oranda gol atmayı ve kritik asistler yapmayı sürdürüyor.

Sol kanatta kimin görev yapacağı ise Barcelona kadrosundaki en büyük soru işareti olmaya devam ediyor; rekabet büyük ölçüde bu mevkiyi doldurmanın en güçlü adayları olan Anthony Gordon ile Karim Adeyemi arasında yoğunlaşmış durumda.

Barça'nın beklenen muhtemel 11'i ise şöyle:

Kale: Joan Garcia.

Savunma: Baldé - Gerard Martín - Pau Cubarsí - Eric Garcia.

Orta saha: Gavi - Fermín López - Pedri.

Hücum: Adeyemi - Gabriel Jesus - Lamine Yamal.