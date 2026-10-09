Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, milli ara süresince Katalan ekibinin soyunma odasında yaşanan zihinsel değişimi takdirle karşılıyor.

Sport gazetesi, Flick'in oyuncuların bedenlerini dinlemesini temel bir mesele olarak gördüğünü ve milli aralar sırasında geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini, aksi takdirde bedelinin çok ağır olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Flick ve teknik ekibine göre sakatlıklar nedeniyle yaşanan eksiklikler, geçen sezon takımın Şampiyonlar Ligi'nden umduğundan daha erken bir aşamada elenmesine ve belirlenen tüm hedeflere ulaşamamasına yol açan başlıca etkenlerden biriydi.

Takım, öncelikle Brezilya Milli Takımı'yla katıldığı maçlardaki aşırı fiziksel yüklenmelerden kaynaklanan bedensel sorunlar nedeniyle Raphinha'nın çok uzun süre eksikliğinden muzdarip oldu.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Jules Koundé, Baldé, Ferran Torres, Pedri ve Frenkie de Jong'dan Lamine Yamal'a kadar neredeyse hiçbir oyuncu bu sıkıntıdan kurtulamadı.

Bu bağlamda Barcelona'nın teknik ekibi, olağandan daha uzun süren ve yaklaşık 3 hafta devam eden son milli ara süresince takım oyuncularının gösterdiği tepkiyi değerlendirdi.

Katalan kulübü, çok fazla oyun dakikası ve seyahatten kaynaklanan sorunların birikmesini önlemeye çalışıyor; zira bu koşullar geçen sezon takımın seviyesini etkilemişti.

Flick, oyuncularının asla risk almamasından ve bedenlerini dinleyip doğru zamanda durma becerisini göstermelerinden büyük bir memnuniyet duyuyor.

Raphinha ve Eric García gibi oyuncuların davranışları, bu yeni iç yönlendirmeleri yansıtıyor. Geçen sezon ülkesinin milli takımıyla oynadığı maçın ardından sağ uyluk ağrılarından muzdarip olan Brezilyalı forvet, Avustralya karşısındaki maçın iki devresi arasındaki molada bedensel bir rahatsızlık hissettikten sonra oyundan çıkarılmayı talep etti.

Katalan ekibinin stoperi ise İspanya Milli Takımı'yla oynanacak ilk maçtan önce ısınma sırasında çekilmeyi ve tıbbi tetkiklerden geçmek üzere Barcelona'ya dönmeyi tercih etti.

Teknik ekip, her iki durumda da daha ciddi bedensel sorunlarla karşılaşmayı önlemek amacıyla risk almama kararının isabetli olduğunu değerlendirdi. Tıbbi tetkikler de sonrasında oyunculardan hiçbirinin ciddi bir sakatlık yaşamadığını doğruladı.

Bundan sonra benimsenmesi gereken ölçüt bu olmalı; yani kulübün ve takımın menfaatine olacak şekilde riskleri en aza indirmek. Bu kadar yoğun maç trafiğiyle dolu bir sezonda tüm kupalar için mücadele etme hedefinde farkı yaratacak etken bu olabilir.

Barcelona'nın iki hafta içinde 5 maç oynamaya hazırlandığını da göz ardı etmemek gerekir. Yarın cumartesi günkü Getafe karşılaşması ile 25 Ekim'de oynanacak El Clásico arasında takımı, Real Betis, Galatasaray ve Paris Saint-Germain ile oynanacak son derece zorlu 3 deplasman bekliyor.

Teknik ekip, maçlarla dolu bu zorlu ve yoğun dönemde oyuncular arasında rotasyon planını uygulamaya devam edecek. Müsabakalara ara verilmeden önce Flick, La Liga'da sezon başladıktan sonra elindeki tüm oyunculara güvenebileceğini gruba iletmişti.