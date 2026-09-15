Gavi'nin Barcelona'nın yeni projesindeki gerçek konumu hakkında çok şey ortaya koyan bir jestle teknik direktör Hansi Flick, Endülüslü orta saha oyuncusuyla özel ve uzun bir görüşme yaptı. Bu adım, oyuncunun ilk on birine güçlü bir dönüş yapmasının yolunu açarken, Paris Saint-Germain'in onu kapma girişimlerinin de önünü kesiyor.

Ligin altıncı haftasında çarşamba günü oynanacak Racing Santander maçına hazırlık amacıyla bugün salı sabahı gerçekleştirilen antrenman, dikkat çekici bir sahneye tanıklık etti.

Hansi Flick, yardımcısı Arnau Blanco eşliğinde, diğer takım arkadaşlarından uzakta Gavi ile baş başa birkaç dakika sohbet etti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Flick'in mesajı netti: Sezona kötü bir başlangıç yapılmasına rağmen Gavi'ye olan güveni sarsılmadı.

Elche karşısındaki açılış maçında 44 dakika ilk on birde oynadıktan sonra, sağ bacağındaki bir sakatlık nedeniyle Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano maçlarında forma giyemeyen oyuncu, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında yalnızca 8 dakika süre alarak dönüş yaptı ve Valencia ile Levante maçlarını yedek kulübesinden izledi.

Buna rağmen Gavi'nin antrenmanlardaki performansı son derece olumlu ve dinamikti; bu da onu Flick'in Kantabria ekibine karşı sahaya süreceği ilk on birde yer alacak en güçlü adaylardan biri hâline getirdi. Özellikle teknik direktörün, yarın Racing'e, ardından cumartesi Sánchez Pizjuán'da Sevilla'ya karşı oynanacak arka arkaya iki maç öncesinde tam kondisyonda oyuncuları sahaya sürme isteği göz önüne alındığında bu durum daha da öne çıkıyor.

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Barcelona'nın Paris'in hamlelerine yanıtı

Bu görüşme, Fransa'dan gelen ve Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique'nin doğrudan talebi üzerine Gavi'yi transfer etme isteğine dair haberlerin artmasıyla hassas bir zamana denk geliyor.

Raporlara göre İspanyol teknik direktör, Paris kulübünün yaklaşık 40 milyon euro değerinde olası bir transferi görüşmek üzere Barcelona ile temasa geçmesini istiyor.

Ancak Barcelona içindeki tutum kesin ve net: Gavi'yi satma niyeti yok, oyuncunun kendisi de tamamen Blaugrana forması altında başarıya odaklanmış durumda. Flick'in bugünkü gizli görüşmesi, Gavi'nin hâlâ Alman teknik direktörün denkleminde temel bir parça olduğunun en iyi kanıtı.