Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'nın 13. haftasında bugün Spotify Camp Nou'da oynanan Villarreal maçında Frenkie de Jong'u stoperde, Eric García'yı ise sağ bekte görevlendirme kararını açıkladı.

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Barcelona, sakatlıklar nedeniyle savunma hattında sıkıntı yaşıyor. Andreas Christensen'in iki maç forma giyemeyeceği kesinleşirken, Pau Cubarsí kasık bölgesinde bazı ağrılar hissediyor ve teknik ekip onun durumunda temkinli davranmayı tercih ediyor.

Öte yandan Jules Koundé ve Eric García yeniden takımın planlarına dahil oldu. De Jong ise milli arada hafif rahatsızlıklar yaşamasına rağmen forma giyebilecek duruma geldi.

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De Jong'u neden stopere, Eric García'yı ise beke koyduğu sorulan Flick, gülerek şu yanıtı verdi: "Buna nasıl karar verdim? Bu bir sır değil."

Flick sözlerini şöyle sürdürdü: "Frenkie stoperde, Eric ise bekte oynadı. Elbette ikisi de iki mevkide de oynayabilir ama bence Frenkie merkezde, sahanın ortasında daha iyi. Orada oyunun akışını da kontrol edebiliyor. İyi bir performans ortaya koyuyor, bu yüzden bu kararı aldık."

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Alman teknik adam, Villarreal karşısındaki maçın zorluğuna da değindi ve daha önce Rayo Vallecano'yu da çalıştıran Villarreal Teknik Direktörü Iñigo Pérez'in yaptığı işi övdü. Flick, takımın oyun anlayışına ve özgüvenine hayran olduğunu vurguladı.

Flick, "Teknik direktörün Villarreal'de ve Rayo Vallecano'da yaptıklarını çok takdir ediyorum. Dün de söyledim, harika bir kariyeri olacak. Oyun tarzlarını ve kendilerine olan güvenlerini beğeniyorum, bunu izlemek güzel" dedi.

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Hücum geçişleri konusunda ise Flick, özellikle takımda hızlı ve boş alanları değerlendirebilen çok sayıda oyuncu bulunduğunu belirterek bunun Barcelona için önemine dikkat çekti.

Flick, "Hücum geçişleri bizim için çok önemli. Karim Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal ve Fermín ile büyük bir hıza sahibiz. Rakibin bıraktığı boşlukları değerlendirip hücum geçişleriyle pozisyon üretebiliriz ama bakalım ne olacak" diye konuştu.

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Karim Adeyemi'yi neden ilk 11'de sahaya sürdüğünü de açıklayan Flick, şunları söyledi: "Karim bugün maça ilk 11'de başlıyor, çünkü Anthony Gordon milli takımıyla iki maç oynadı. Ayrıca Karim çok iyi antrenman yaptı ve ilk 11'de başlama şansını hak etti. Şimdi ne kadar iyi olduğunu göstermesi gerekiyor."

Barcelona, yıl sonuna kadar iç sahada ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı yoğun maç trafiğine girmeden önce Villarreal'i yenerek La Liga'da liderliği tek başına ele geçirmeyi umuyor.

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Katalan ekibi, Villarreal maçına 33 puanla La Liga'nın lideri olarak çıktı. Barcelona, dün cumartesi günü Santiago Bernabéu'da konuk ettiği Celta Vigo'yu son anlarda 2-1 yenen ikinci sıradaki Real Madrid'in yalnızca averajla önünde bulunuyor.

Bir gol geriye düşen Real Madrid, Jude Bellingham ve Carlos Espí'nin golleriyle galibiyeti kopardı.