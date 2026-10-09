Flick fırtınası: Barcelona Real Madrid'in tahtını tehdit ediyor

Alman teknik direktör Hans Flick yönetimindeki Barcelona, İspanya Ligi'nde rekorları kırmaya devam ediyor.

Katalan devi, bu sezon La Liga'daki ilk 7 maçını kazanarak şu ana dek tam not aldı.

Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona'nın yarın cumartesi günü Spotify Camp Nou'da Getafe karşısında yeni bir galibiyet elde etmesi halinde, kulübün La Liga tarihindeki en iyi başlangıcını eşitleyeceğini aktardı.

Bu rekor, Tata Martino yönetimindeki Barcelona takımına ait; Martino, Katalan ekibinin teknik heyetinin başındaki tek sezonunda (2013-2014) bu başarıya imza atmıştı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Ancak Osasuna, dokuzuncu haftada takımı golsüz berabere tutarak galibiyet serisini sona erdirdi. Yenilgisizlik serisi 14. haftaya kadar sürdü; Barcelona 15. haftada Athletic Bilbao karşısında San Mamés'te tek golle mağlup oldu.

Tata Martino'nun yönettiği aynı sezonda Barcelona, La Liga'yı 87 puanla tamamladı; bu, takımın bir önceki sezon Tito Vilanova yönetiminde elde ettiği 100 puan barajının oldukça gerisinde kaldı.

Atlético Madrid de sezon başında 8 galibiyet elde etmeyi başardı.

Nitekim Diego Simeone'nin takımı, Barcelona'yla kendi evinde berabere kaldıktan sonra, son haftada aynı sahada lig şampiyonluğunu garantilemeyi başardı.

Real Madrid ise aynı rakama 1961-1962 ve 1987-1988 sezonlarında ulaştı. Mutlak rekor ise geçen yüzyılda Miguel Muñoz yönetimindeki Madrid ekibine ait; takım, 1968-1969 sezonunun ilk 9 haftasında yenilgisizlik serisini korudu.

Madrid ekibi, Santiago Bernabéu'da oynanan El Clásico'da Barcelona'yı yendikten sonra, onuncu haftada Pontevedra ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

Flick yönetimindeki Barcelona'nın mevcut serisi özel bir ilgi görüyor; özellikle de Porto'nun, 7 haftanın ardından tam not alan Portekiz Ligi'ndeki tek takım olması nedeniyle.

Barcelona'nın üstünlüğü yalnızca 21 puanın 21'ini toplayarak tam notla zirvede yer alması ve Real Madrid'in 6 puan önünde olmasıyla sınırlı değil; aynı zamanda gol üretkenliğine de uzanıyor. Takım, maç başına yaklaşık 4 gol ortalamasıyla 31 gol kaydetti.

Barça, sezonun bu aşamasında daha önce hiç bu kadar gol atmamıştı. Katalan kulübünün takımı 1950-1951 sezonunda 29 gole ulaşmıştı.

Yalnızca iki gol yediği Athletic Bilbao karşılaşması dışında, Barcelona neredeyse tüm maçlarında büyük galibiyetler elde etti; Racing Santander'e 7 gol, Elche, Rayo Vallecano ve Valencia'nın her birine 5 gol, Levante'ye 4 gol ve Sevilla'nın filelerine 3 gol attı.

Geçen sezon Barcelona, Real Mallorca ve Levante'yi yenerek lige başladıktan sonra, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında Rayo Vallecano karşısında beraberlikle takıldı.

Ondan önceki sezonda ise Barcelona'nın ligdeki galibiyet serisi 7 maçta durdu; bu, takımın bu sezon şu ana dek elde ettiği sayının aynısı. O dönemde galibiyetler Valencia, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, Villarreal ve Getafe karşısında geldi.

Ancak Barcelona, maça çok sayıda alışılagelmiş ilk 11 oyuncusunun yer almadığı deneme amaçlı bir kadroyla çıktıktan sonra, sekizinci maçta Osasuna karşısında mağlup oldu.

Katalan takımı kendi sahasında oynadığında daha önce hiçbir zaman galibiyetle onu şaşırtamayan Getafe'yi yenmesi halinde, Barcelona kendi evindeki üst üste galibiyet serisini 23 maça çıkaracak.

Bu da onu İspanyol futbol tarihindeki en iyi 5 rekor arasına sokacak ve yalnızca Real Madrid'in 1988-1989 ve 1989-1990 sezonlarında elde ettiği 24 üst üste galibiyetlik rekoru eşitlemesine bir galibiyet kala yaklaştıracak.