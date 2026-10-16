Barcelona kazanmakla yetinmiyor, rakiplerinin filelerine gol yağdırıyor. 2026-2027 sezonuna olağanüstü bir başlangıç yapan Katalan ekibi, resmi müsabakalarda on maçta on galibiyet elde etti; maç başına 4,3 gol gibi çarpıcı bir ortalama yakaladı ve on farklı oyuncu fileleri havalandırdı. Bu tablo, Hansi Flick yönetimindeki takımın muazzam hücum gücünü yansıtıyor.

İspanya'da yayın yapan "Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona, mevcut ortalamasını koruması halinde sezon sonunda 262 gole ulaşabilir. Bu varsayımsal senaryo, takımın 61 resmi maç oynamasını esas alıyor. Bu olağanüstü tempoyu sürdürmek zor olsa da rakamlar, takımın yaşadığı hücum gelişiminin boyutunu ortaya koyuyor.

Barcelona'nın gücü yalnızca kusursuz sonuçlarıyla sınırlı değil; geriye düştüğü maçları farklı galibiyetlere çevirme kapasitesinde de kendini gösteriyor. Rayo Vallecano (5-2), Sevilla (3-1) ve Galatasaray (4-1) karşılaşmalarında olduğu gibi.

Barcelona'nın gol kralları listesinin zirvesinde, sekiz maçta 14 golle Brezilyalı Raphinha yer alıyor. Bu gollerin 12'sini İspanya La Liga'da, ikisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydeden oyuncu, Pichichi ödülü yarışında da öne geçti. Sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giymemesine rağmen maç başına gol ortalaması 1,75.

Onun yokluğunda diğer oyuncuların katkıları öne çıktı. İlk on maçta on futbolcu gol kaydetti; listenin başında sekiz golle Lamine Yamal, beş golle Fermin Lopez, dört golle Karim Adeyemi ve üç golle Gabriel Jesus bulunuyor.

Anthony Gordon ve Joao Cancelo ikişer gol atarken, Pedri Gonzalez, Jules Kounde ve Xavi Espart da fileleri havalandırdı. Ayrıca Cancelo ve Gordon, Barcelona'nın rakipleri Racing ve Rayo Vallecano'nun kendi kalelerine attığı iki golde pay sahibi oldu. Böylece takım, hücum tehdidinin kaynaklarının ne kadar çeşitli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Aralıksız baskı ve her dört dakikada bir şut

Barcelona bu sezon yüksek topa sahip olma oranı ile alanları hızla kullanma becerisini bir arada sunuyor. Takım, rakiplerine savunma düzenini kurma şansı veren uzun yatay pas alışverişlerinden uzaklaştı. Alanlar açıldığında oyuncular doğrudan kaleye yöneliyor ve gol fırsatı arıyor.

Rakamlar bu yaklaşımın boyutunu ortaya koyuyor. İlk on resmi maçta Barcelona'nın maç başına şut ortalaması 21,9'a ulaştı; toplamda 219 şut çekildi ve bunların maç başına 8,6'sı kaleyi buldu.

Takım, 7-2 kazandığı Racing maçında 30 şutla dikkat çeken hücum rakamlarına ulaştı. Rayo Vallecano karşısında 26, Valencia karşısında 25 şut çeken Katalan ekibi, Feyenoord ve Sevilla maçlarında 24 şut denedi. Bu ortalama, yaklaşık her dört dakikada bir şut anlamına geliyor ve takımın topa sahip olmakla yetinmek yerine hücumları sonlandırma konusundaki sürekli isteğinin açık bir göstergesi.

En çok şut çeken Yamal, goller ise herkesin sorumluluğunda

Gol kralları listesinin başında Raphinha bulunsa da şut ortalamasında Lamine Yamal öne çıkıyor. Maç başına 5,3 şutla bu alanda zirvede yer alan genç oyuncu, tehdit üretmedeki merkezi rolünü de ortaya koyuyor.

Denemeler yalnızca hücum oyuncularıyla sınırlı değil. Joao Cancelo, Jules Kounde ve Xavi Espart gibi defans oyuncuları da gol kaydetmeyi başardı. Orta saha oyuncuları ise başta Pedri Gonzalez, Rodrigo Hernandez ve Gavi olmak üzere hücum bölümüne katkı sunacak fırsatlar aramayı sürdürüyor.

Böylece Barcelona, tek bir yıldıza bağlı olmayan, topa sahip olmayı hızla ve kale önünde cesaretle birleştiren çok kaynaklı bir hücum sistemine sahip bir takım olarak kendini gösteriyor. Flick bu ivmeyi korumayı başarırsa, bu alev alev başlangıç takımı tüm kupalar için mücadelenin tam merkezine yerleştiren olağanüstü bir sezona dönüşebilir.