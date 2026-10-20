Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Paris Saint-Germain karşısında oynanacak merakla beklenen maç öncesinde olası bir darbe aldı. Orta saha oyuncusu Rodri'nin kas yorgunluğu yaşaması nedeniyle ilk 11'de yer alıp alamayacağına dair şüpheler ortaya çıktı; teknik ekip, oyuncunun durumunun kötüleşmemesi için onu dinlendirmeyi düşünebilir.









Barcelona, bu akşam Salı günü "Parc des Princes" stadında, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasının zirve maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İspanyol gazeteci Juan Jesus, Rodri'nin antrenmanlar sırasında en iyi halinde olmadığını ve antrenmanı kas yorgunluğu yaşayarak tamamladığını açıkladı. Durumun bir burkulma ya da ciddi bir sakatlıkla ilgili olmadığını, ancak Flick'i önlem amacıyla onu ilk 11'den çıkarmaya itebileceğini belirtti.

Gazeteci Alfredo Martínez ise tüm işaretlerin Rodri'nin Paris Saint-Germain karşısında dinlendirilmesi yönünde olduğuna dikkat çekti. Bu gelişme, son derece zorlu bir Avrupa sınavı öncesinde Barcelona'nın hesaplarını bozabilir.

Olası eksikliğin tehlikesi, Rodri'nin orta sahada üstlendiği kilit rolde yatıyor; ister top kontrolünün düzenlenmesi, ister oyun temposunun ayarlanması ve rakibin tehlikesinin azaltılması açısından olsun.

Paris Saint-Germain gibi büyük hücum gücüne sahip bir takım karşısında Barcelona, dengesini koruma ve orta sahaya hakim olma konusunda ek bir zorlukla karşı karşıya kalabilir.

Flick'in sorunları Rodri ile sınırlı değil; Eric García ve Jules Koundé'nin de yokluğu kesinleşti. Bu durum, Alman teknik direktörü maçı ele almada sınırlı seçeneklerle baş başa bırakıyor ve savunma ile orta saha hatları arasındaki dengeyi korumayı daha da zorlaştırıyor.