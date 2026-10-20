Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Paris Saint-Germain karşısındaki merakla beklenen mücadele öncesinde olası bir darbe aldı. Orta saha oyuncusu Rodri'nin kas yorgunluğu yaşaması nedeniyle ilk 11'de yer alıp alamayacağına dair şüpheler ortaya çıktı; bu durum teknik heyeti, oyuncunun sağlığının kötüleşmesini önlemek amacıyla onu dinlendirmeye itebilir.

Barcelona, bu akşam salı günü "Parc des Princes" stadında Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasının zirve maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İspanyol gazeteci Juan Jesus, Rodri'nin antrenmanlar sırasında en iyi hâlinde olmadığını ve idmanı kas yorgunluğu çekerek tamamladığını açıkladı. Gazeteci, durumun bir burkulma ya da ciddi bir sakatlıkla ilgili olmadığını, ancak Flick'i önlem amacıyla onu ilk 11'den çıkarmaya itebileceğini belirtti.

Gazeteci Alfredo Martinez ise tüm işaretlerin, Avrupa'daki bu son derece zorlu sınav öncesinde Barcelona'nın hesaplarını karıştırabilecek bir gelişme olan Rodri'nin Paris Saint-Germain karşısında dinlendirilmesi yönünde olduğuna dikkat çekti.

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Olası yokluğun tehlikesi, Rodri'nin orta sahada üstlendiği kilit rolde yatıyor; ister topa sahip olmayı organize etme, ister oyunun ritmini ayarlama ve rakibin tehlikesini sınırlama açısından olsun.

Paris Saint-Germain gibi büyük hücum gücüne sahip bir takım karşısında Barcelona, dengesini koruma ve sahanın orta bölgesine hâkim olma konusunda ek bir zorlukla karşı karşıya kalabilir.

Flick'in sıkıntıları Rodri ile sınırlı değil; zira Eric Garcia ve Jules Koundé'nin yoklukları kesinleşti. Bu durum Alman teknik direktörü maçı ele alırken sınırlı seçeneklerle baş başa bırakıyor ve savunma ile orta saha hatları arasındaki dengeyi korumayı daha da zorlaştırıyor.