İspanya Rekabet Komitesi, geçen pazar La Liga'da oynanan Barcelona-Villarreal maçında kırmızı kart gören Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez'in cezasını açıkladı.

Reklam

Fermin, oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü. Hakem Alejandro Hernandez Hernandez maç raporuna şunları yazdı: "Oturduğu yerden kalkıp dördüncü hakeme doğru yöneldiği, ona iyice yaklaşarak yüksek sesle itiraz ettiği ve 'Benimle uğraşma' sözlerini tekrarladığı için".

Basında, özellikle hareketin dördüncü hakeme yönelik uygunsuz davranış ya da itiraz olarak değerlendirilmesi durumunda çeşitli olası cezalar gündeme geldi. Her iki durumda da öngörülen ilk ceza iki maç men cezasıydı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre disiplin kurulu ikinci seçeneği tercih etti, yani yaşananı Disiplin Yönetmeliği'nin 127. maddesi kapsamında bir itiraz olarak değerlendirdi. Söz konusu madde şöyle diyor: "Daha ağır bir ihlal teşkil etmemesi koşuluyla, orta hakeme, yardımcı hakemlere veya dördüncü hakeme itiraz etmek, iki ila üç maç ya da bir aya kadar men cezasıyla cezalandırılır".

Bu karar, Fermin'in önümüzdeki pazar Riazor'da oynanacak Deportivo-Barcelona maçında ve İspanya Süper Kupası nedeniyle öne alınan, 2 Aralık Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak La Liga'daki Atletico Madrid derbisinde forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Reklam Reklam

Barcelona'nın itirazı reddedildi

Disiplin kurulu, kulübün kırmızı karta yaptığı itirazı reddetti. Üstelik bu karar, yönetmelikte öngörülen en düşük cezayı uyguladığı için Temyiz Kurulu'na başvuruda bulunulması hâlinde de cezanın değişme ihtimalini oldukça düşürüyor.

Related Topics

Barcelona, Rekabet Komitesi'ne itirazını dün, salı günü yapmıştı. İtiraz, orta saha oyuncusu Fermin Lopez'in geçen pazar takımın Villarreal karşısında 3-2 kazandığı maçta gördüğü kırmızı karta ilişkindi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin Barcelona içinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Katalan kulübü, orta saha oyuncusunun yardımcı hakeme herhangi bir hakarette bulunmadığını ve davranışının, Barcelona'nın Villarreal karşısında 2-0 geriye düştüğü gergin ortamın bir sonucu olduğunu vurguluyor.

Reklam

Aynı kaynak, Barcelona'nın hukuk biriminin yaşananın resmi bir itiraz değil, münferit bir kötü davranış olduğunu savunacağını ekledi. Kulüp, olayın farklı bir disiplin maddesi kapsamında değerlendirilmesini ve böylece Fermin'in cezasının tek maça indirilmesini umuyordu.

Flick'e büyük darbe

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona teknik ekibi, özellikle takımın son dönemde boğuştuğu sakatlıklar ve eksikler ile ligin zirvesi için verilen mücadelede tüm oyunculara duyulan ihtiyaç nedeniyle Fermin'e kısa sürede yeniden kavuşmayı umuyordu.

Reklam

Barcelona'da pek çok kişi kırmızı kartın haksız olduğunu ve yaşananların tesadüf olmadığını düşünüyor. Bu görüşe göre durum, Real Madrid'in televizyon kanalı, Mourinho'nun basın toplantıları ve Florentino Perez'in Negreira davasını sürekli gündeme getirmesiyle yıllardır süren medya baskısının bir sonucu. Aynı görüşe göre bu baskı, hakemlerin saldırıya uğrama korkusuyla hep tek bir taraftan yana karar vermesine yol açıyor.