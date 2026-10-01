Flick dersini aldı: Barcelona teknik direktörü Raphinha ile "nahoş senaryodan" kaçış planını hazırlıyor

Bir basın raporu, bugün perşembe günü, Barcelona teknik direktörü Alman Hansi Flick'in takımın Brezilyalı oyuncusu Raphinha ile ilgili planını ortaya çıkardı.

Raphinha, mevcut uluslararası ara döneminde Brezilya Milli Takımı ile birlikteyken diz arka adalesinde (hamstring) bir sakatlık yaşamıştı.

"Marca" gazetesi, sakatlık nedeniyle Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasının ardından Flick'in Raphinha'yı hızlıca döndürme riskini almayacağını yazdı.

Alman teknik direktör, geçen ekim ayında Raphinha'nın antrenmanlara dönüşünü acele ettirdiğini ve bunun sonucunda Brezilyalı milli oyuncunun aynı sakatlıkta, üstelik şu anki sakatlık bölgesiyle aynı bölgede bir nüks yaşadığını ne unuttu ne de görmezden geldi.

Aslında Flick, önümüzdeki saatlerde Barcelona'ya gelecek ve muayenelere girecek olan eski Leeds oyuncusunun ayın onunda, cumartesi günü Getafe'ye karşı oynanacak maça dönüşü kesinleşmezse, onun yerini doldurmak için seçenekleri şimdiden düşünüyor.

Flick, geçen sezon Raphinha'nın uyluğundaki sakatlığının nüksetmesinin kendi hatası olduğunu kabul etti ve teknik direktör, sakatlığı küçümsediğini ve dönüş takvimini kötü yönettiğini, bunun da Raphinha'nın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmasına yol açtığını açıkça itiraf etti.

Kaçırdığı pek çok maç arasında El Clasico öne çıkıyor. Şimdi ise Real Madrid maçı yeniden gündemde: Bu ayın 25'i pazar günü Camp Nou'da oynanacak.

Alman teknik direktör, o nahoş senaryonun tekrarlanmasını istemiyor ve Brezilyalı oyuncunun dönüşünü temkinli ele alacak. Oyuncu, önümüzdeki saatlerde Avustralya'dan Barcelona'ya geldiği anda, sağ uyluğunun arka bölümündeki ağrının boyutunu değerlendirmek üzere Barcelona'nın sağlık ekibiyle birlikte ek muayenelere girecek.

Bu nedenle Flick, Raphinha'nın dönüşü konusunda son derece temkinli davranacak ve gelecek cumartesi, bu ayın 10'unda oynanacak Getafe maçında Barcelona'nın santrfor mevkiinde onun yerini doldurmak için seçeneklerini şimdiden değerlendiriyor.

Yine de eski Leeds oyuncusu bu maçtan henüz çıkarılmış değil; zira oynayıp oynamayacağı, önümüzdeki saatlerde gireceği muayenelerin sonuçlarına ve iyileşmesinin düzeyine bağlı olacak.

Brezilyalı oyuncunun zamanında iyileşmemesi halinde onun yerini doldurmak için mevcut seçenekler çeşitli ve elde bulunan oyuncular tamamen farklı özelliklere ve oyun stillerine sahip.

Her ikisi de gerçek birer santrfor olan Gabriel Jesus ve genç Hamza Abdelkerim, en uygun iki alternatif olarak görülüyor. Yine de bu sezon takıma yeni katılan iki oyuncu da yalnızca nadiren forma giydi.

Brezilyalı oyuncu, iki gol atmasına rağmen dört maçta sadece 41 dakika oynadı. Mısırlı oyuncu ise Barcelona formasıyla yalnızca 4 dakika sahada kaldı; o da İspanya Ligi'ndeki Rayo Vallecano maçında oldu.

Sahte santrfor (yalancı dokuz) mevkiinde oynayıp iyi performans gösterenler de var: Dani Olmo, Fermín López, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi; hatta Lamine Yamal'ın da santrfor mevkiinde boy göstermesi ihtimal dışı değil.