Barcelona'nın Uruguaylı savunmacısı Ronald Araujo'nun Liverpool'a transferine onay vermesi, Katalan kulübünün planlarını kısa süre içinde değiştirmesine yol açtı; zira takım artık savunma hattının en önemli isimlerinden birinin yokluğunu telafi etmek için transfer piyasasında harekete geçmek zorunda kaldı.

Barcelona, Araujo'nun bir sezonluk kiralık olarak transferi konusunda Liverpool ile sözlü bir anlaşmaya vardı; anlaşmada İngiliz kulübü lehine bir satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu, son saatlerdeki gelişmelerden önce Katalan kulübünün temel hesapları içinde yer almayan bir transferdi.

Araujo'nun ayrılığıyla birlikte, sportif direktör Deco liderliğindeki Barcelona yönetimi savunma seçeneklerini yeniden gözden geçirmeye başladı ve Tottenham savunmacısı Arjantinli Cristian Romero'nun adı, Uruguaylı savunmacının yerini alabilecek en önemli adaylardan biri olarak öne çıktı.

Romero yeniden Barcelona'nın gündeminde

İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre, Romero uzun süredir Barcelona içinde beğeni topluyordu; zira yönetimin aradığı bir dizi özelliğe sahipti. Bunların başında fiziksel güç, liderlik kişiliği, ileri savunma yapabilme ve baskı altında oynayabilme yeteneği geliyor.

Arjantinli savunmacı aslında Barcelona'nın ilgi listesinde zaten yer alıyordu; ancak transferi daha önce aday olma aşamasını geçmemişti. Araujo'nun ayrılığı bu dosyaya daha fazla önem kazandırdı ve Deco'yu bunu gerçek bir transfere dönüştürme ihtimalini değerlendirmeye yöneltti.

28 yaşındaki Romero'nun da Tottenham'dan ayrılmaya açık göründüğü, İngiliz kulübünün ise oyuncunun hizmetleri için sunulan teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor.

Inter Milan, Arjantinli savunmacıyı kadrosuna katmak için daha önce güçlü bir hamle yapmış, sportif direktörü Piero Ausilio kulübün transfer konusunda anlaşmaya varmaya çalıştığını açıkça itiraf etmişti.

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Atlético Madrid, Barcelona'nın hamlesini tehdit ediyor

Ancak Barcelona, Romero'yu transfer etme yarışındaki tek taraf olmayacak; zira Atlético Madrid, Arjantinli savunmacının hizmetleri için en önde gelen rakip olarak öne çıkıyor.

Madrid kulübü Romero'yu uzun süredir takip ediyor ve Tottenham'ın yüksek mali talepleri nedeniyle önceki girişimi başarısız olduktan sonra, mevcut transfer döneminde ona olan ilgisini yeniledi.

Son dönemde Atlético'nun hamlelerinde, özellikle oyuncuyla iletişim düzeyinde bir ilerleme kaydedildi. Haberler, İspanyol kulübünün Romero ile kişisel şartlar konusunda ilkesel bir mutabakata varmasının ardından Tottenham ile doğrudan görüşmelere başladığını gösteriyor.

Ancak Barcelona'nın transfer sürecine güçlü bir şekilde girmesi, oyuncunun Atlético'ya transferi en yakın seçenek gibi görünürken tüm tabloyu tamamen değiştirebilir.

Barcelona, Romero'nun en üst düzeyde gereken tecrübeye sahip olduğunu, buna ek olarak liderlik kişiliği ve sert oyun tarzının, onu savunma hattındaki genç yeteneklere, başta Pau Cubarsí olmak üzere, uygun bir ortak yapabileceğini düşünüyor.

Barcelona'nın önündeki temel engel mali boyut olmaya devam ediyor; kulübün daha önce yüksek bir kesin transfer maliyetini üstlenmek yerine oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma fikrini tercih etmesinin nedeni de buydu.

Laporte, Barcelona'nın hesaplarında yer alıyor

Barcelona'nın hamlesi Romero ile sınırlı değil; kulüp savunmanın göbeğini güçlendirmek için İspanyol Aymeric Laporte da dahil olmak üzere başka isimleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

Athletic Bilbao savunmacısı farklı bir seçeneği temsil ediyor; zira sol ayağını kullanıyor ve bu, sportif kadronun hesaplarında önem taşıyan bir özellik. Ayrıca Dünya Kupası sırasında Cubarsí ile savunmada kurduğu ortaklıkla seviyesini yükseltmesi de Barcelona yetkililerinin onu kadroya katma ilgisini artırdı.

Laporte geçen yaz Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Athletic Bilbao'ya dönmüştü ve İspanyol kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme bağı bulunuyor.

Flick, Deco ile aynı fikirde değil

Deco'nun Araujo'nun ayrılığının ardından piyasayı araştırma isteğine rağmen, Barcelona'nın mevcut kadrosu içinde hâlâ birçok seçeneği bulunuyor; bu da Alman teknik direktör Hansi Flick'in yeni bir savunmacı transfer etme gerekliliği konusundaki tereddüdünü açıklıyor.

Barcelona'da savunma tablosunun başında Cubarsí geliyor; Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín ve Álvaro Cortés ise takımın ihtiyaçlarına göre stoper mevkiini doldurabiliyor.

Flick, genç oyunculara olan güveni ve takım içindeki mevcut çözümlere şans vermesiyle tanınıyor; bu da yeni bir savunmacı transferinin henüz kesinleşmiş bir karar olmayacağı anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Araujo transferi Barcelona'yı yeniden transfer piyasasına döndürdü; özellikle de oyuncunun ayrılığı, Liverpool oyuncunun maaşının tamamını üstleneceğinden, kulübe maaş faturasında daha fazla alan tanıyacak.

Bu gelişmeler ışığında, Cristian Romero'nun adı yeniden Barcelona'nın ilgi listesinde öne çıkıyor; Katalan kulübünün transfer yarışına güçlü bir şekilde girmesi ise Atlético Madrid ile rekabet dengelerini değiştirebilir.