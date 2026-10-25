Flick Clasico şokunun ardından ateş püskürdü: "Sadece maçları mı izliyorsunuz?!"

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hans Flick, Real Madrid karşısında alınan El Clasico mağlubiyetinin ardından hayal kırıklığını gizlemedi; ancak maç yoğunluğu ve peş peşe gelen seyahatlerle ilgili dikkat çekici bir mesaj verdi ve fiziksel yorgunluğun takımının performansına yansıdığını belirtti; yine de bunu mağlubiyete gerekçe göstermeyi reddetti.

Barcelona, İspanya Ligi'nin 10. haftasındaki müsabakalar kapsamında kendi evinde ve taraftarının önünde Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

Flick öfkeli bir tonla şöyle konuştu: "Siz sadece maçları mı izliyorsunuz? Biz burada burada oynuyoruz ve bazen maçların arasında sadece iki gün oluyor."

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Alman teknik adam takımın fikstürünün zorluğuna dikkat çekerek, Barcelona kafilesinin Sevilla'ya yaptığı seyahatlerden birinde üç saat boyunca uçakta kaldığını, ardından otele dönüp geceyi orada geçirmeye karar verdiğini ve pazartesi günü doğrudan Paris'e yöneldiğini açıkladı.

Ayrıca mağlubiyetin ardından fikstür yoğunluğundan bahsetmenin bahane arayışı gibi görünebileceğini, sonucu mazur gösterme niyetinde olmadığını, bu koşulları takım galibiyetler aldığında konuşmayı tercih ettiğini, böylece sözlerinin sorumluluktan kaçma olarak anlaşılmayacağını vurguladı.

Flick, El Clasico'da tespit ettiği en belirgin sorunun oyuncularındaki tazelik ve dinamizm eksikliği olduğunun altını çizerek, özellikle milli araya üç maç kala fiziksel hazırlığın yeniden kazanılmasının önümüzdeki dönemde öncelik olacağını ifade etti.

Barcelona teknik direktörü yorgunlukla başa çıkma planını da açıkladı ve milli takım oyuncularının iki gün izin alacağını, geri kalan oyuncuların ise belirlenen programa göre günlük antrenmanlar yapacağını, takımın salı günü bir gün izin kullanacağını ve ardından bir sonraki karşılaşmanın hazırlıklarına başlanacağını belirtti.

Flick, yeniden canlanmanın yalnızca teknik ekibe bağlı olmadığını, oyuncuların toparlanmaya, rehabilitasyona, doğru beslenmeye ve iyi uykuya bağlılık göstermesini gerektirdiğini vurgulayarak, takımın rekabet edebilmesi ve galibiyetler alabilmesi için herkesin saha dışında doğru kararları alması gerektiğini söyledi.

El Clasico'nun gidişatına dair ise Alman teknik adam, Barcelona'nın mağlubiyeti görmezden gelemeyeceğini kabul etti ve sonuca ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi; ancak takımın performansının devre arasından sonra, özellikle skoru 1-1 yaptıktan sonra geliştiğini, oyuncularının oyunun gidişatına hâkim olmayı başardığını, fakat bazı anlarda şanstan yoksun kaldıklarını değerlendirdi.

Flick sözlerini Real Madrid'in ortaya koyduğu oyuna övgüyle noktaladı ve Real Madrid'in etkili şekilde savunma yaptığını, Barcelona'ya tehlike yaratmak için ihtiyaç duyduğu alanları vermediğini belirterek, büyük maçlarda fiziksel hazırlığın ve fırsatları değerlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koyan bir karşılaşmadan galip ayrıldığını ifade etti.