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FlickGetty Images

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Flick: Bu oyuncu Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bizimle sahaya çıkmayacak

H. Flick
J. Bisiwu
F. de Jong
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
Almanya
Belçika
Hollanda
İspanya

Alman teknik direktörden kesin yanıt

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Barça oyuncularından birinin gelecek çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi ilk turun ilk haftasında oynanacak Feyenoord karşılaşmasında yer almayacağını doğruladı.

Belçikalı kanat oyuncusu Jesse Piseço ile ilgili Barcelona'nın planı hakkında Flick, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Çarşamba günü kadroda yer almayacak, ancak durumu iyi. Fikir, bizimle antrenman yapması ve Barcelona Atlètic ile oynaması. Ama o bize bağlı ve seçkin bir potansiyele sahip."

Hollandalı orta saha oyuncusu De Jong'un durumu hakkında ise Alman teknik adam şöyle konuştu: "Muazzam bir potansiyeli var ve onun bizimle olmasından mutluyum. İyileşmesi ve çok çalışması gerekiyor, o da bunu yapıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde onu görebilmeyi umuyorum."

De Jong, sağ dizinde ağrı hissetmesine rağmen Dünya Kupası'ndaki son üç maçı oynamıştı; bu ağrılar endişe verici şekilde artmış, hatta Fas karşılaşmasında bu durumdan açıkça etkilendiği görülmüştü.

De Jong, dizindeki ağrıların ciddiyetini hafife alan doktorların durumunu yanlış teşhis ettiğini vurgulayarak tavrını gerekçelendirdi.

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Hollanda'nın Fas karşısında elenmesinin ardından Frenkie, birkaç haftalık dinlenme kararı aldı; ardından 13 Temmuz'da spor tesisine döndü ve ağrının devam etmesi ile diz şişliğinin belirgin şekilde ortaya çıkmasının ardından açıkça endişeli görünüyordu.

Barcelona'da yapılan tetkikler, sağ dizin iç yan bağında bir yırtık bulunduğunu gösterdikten sonra sakatlığın ciddiyetini doğruladı.

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