Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin altıncı haftasında yarın çarşamba günü oynanacak Racing Santander maçının zorluğunu vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Flick, milli maç arası döneminde oyuncularının efor yönetimi hakkında şöyle konuştu: "Bunlar değiştiremeyeceğim şeyler. Uzun bir Dünya Kupası'nın ardından her şeyi bir araya getirdiler, bu gerekliydi ama kulüp açısından en iyi seçenek değildi. Dürüst olmalı ve durumu kabullenmeliyiz. Bu kararı aldılar ve bunu kabul etmek zorundayız."

2029 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline "Spotify Camp Nou" stadının ev sahipliği yapmasının seçilmesi hakkında Barcelonalı teknik direktör şunları söyledi: "Hayalimiz o tarihten önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bu haberi bize verdiler ve bu, kulüp için sevindirici bir gelişme. Bu stat inşaatı tamamlandığında muhteşem olacak."

Alman teknik adamın o finalde takımın teknik yönetiminin başında olma ihtimaline dair Flick, "Kesinlikle yüzde 100 orada olacağım, ister teknik direktör olarak ister taraftar olarak. Neler olacağını göreceğiz, çünkü gelecekte neyin gerçekleşeceğini kimse bilemez ve futbolda her şey mümkün. Şu anda Barcelona'da olmaktan ve takımı çalıştırmaktan keyif alıyorum ama neler olabileceğini kimse bilemez." dedi.

Flick, geçen yıl sarf ettiği "Ego başarıyı öldürür" sözüne de değinerek şunları açıkladı: "Tamamen odaklanmış durumdayız. Kupaları bugün kazanamazsınız, ancak zamanı geldiğinde kazanabilirsiniz. Bizim zihniyetimiz bu. Şu anda elimizde olan şey her gün çaba göstermek ve sonuçlar daha sonra gelecek. Biz buna odaklanıyoruz. Herkes biliyor ki, Ballon d'Or'u ya da takım kupalarını kazandığınızda, benim için en önemlisi takım kupalarıdır."

Oyuncu Gavi'nin takımdaki durumu hakkında Barcelona teknik direktörü şunları vurguladı: "Bütün oyuncular bizim için önemli. Kadrodaki her oyuncu son derece önemli ve herkese ihtiyacımız var. Gavi büyük bir hırsa sahip ve her zaman oynamak istiyor. İlk maçta forma giydi, ardından sakatlandı ve daha sonra döndü. Takım şu anda iyi gidiyor ama herkese ihtiyacımız var. En önemlisi, herkesin onlara ihtiyacımız olduğunu bilmesi ve olumlu olmaları. O iyi antrenman yapıyor ve ondan görmek istediğim şey de bu."

Üst üste yedinci galibiyeti elde etme arayışı hakkında ise Flick sözlerini şöyle noktaladı: "İstediğimiz şey maçları kazanmak ve her karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak, ancak yarınki maç dışında başka bir şey düşünmüyoruz. Yarın kendi sahamızda çok iyi bir performans sergileyen bir rakibe karşı önemli bir maç bizi bekliyor. Nasıl oynadıklarını ve gösterdikleri cesareti görmek etkileyici; çünkü sürekli derinliğe ve boşluklara doğru hücum ediyorlar. Kolay bir maç olmayacak ve en iyisi olduğumuzu kanıtlamak için herkesin tam konsantre olmasına ihtiyacımız var."



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