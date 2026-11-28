Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, genç oyuncu Ibrima Tunkara'nın büyük bir yeteneğe ve Katalan ekibinde parlak bir geleceğe sahip olduğunu vurgulayarak potansiyelini övdü. Alman çalıştırıcı ayrıca sakatlıkların son durumu ve oyuncular arasındaki rotasyon hakkında da konuştu.

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Flick, LaLiga'da Deportivo La Coruña ile oynanacak maç öncesinde bugün cumartesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Takımda çok yüksek bir kalite var, bu yüzden tüm oyunculara forma şansı verebiliyoruz. Bunu Azerbaycan ekibi Sabah karşısında gördük."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Sakat oyuncuları ve her oyuncunun fiziksel durumunu da takip etmemiz gerekiyor, çünkü bazıları zaman zaman dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Tercih ettiğimiz oyunu ve ihtiyaç duyduğumuz yoğunlukla oynayabilmek için fiziksel olarak iyi durumda olmalıyız."

Lamine Yamal, Andreas Christensen, Marc Bernal ve Rodri'nin durumuyla ilgili olarak ise şunları kaydetti: "Marc maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı ciddi değil ama Atlético Madrid karşısında da oynayamayacak, aynı durum Alejandro Balde için de geçerli. Rodri, Christensen ve Lamine ise iyi durumda ve bizimle birlikte seyahat edecekler."

Frenkie de Jong'un stoper olarak görev alma ihtimaline ilişkin de şu yorumu yaptı: "Zor şartlarda stoper mevkisinde iyi bir iş çıkardı ama asıl mevkisinin orta saha olduğunu biliyoruz. Yarın ne yapacağımızı göreceğiz. Orta sahada üç pozisyonumuz var ve maça kimin başlayacağına karar vermemiz gerekiyor. Ayrıca önümüzdeki çarşamba günü de bizi bir maç bekliyor."

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Fermín López ile Dani Olmo'nun rolleri arasındaki farkı ise şöyle açıkladı: "Fermín iyi bir dönem geçiriyordu ve forvetlerin arkasındaki hareketleri mükemmel. Dani de çok yüksek bir kaliteye sahip. Olmo ile topu daha fazla kontrol edebilir ve son pası verebilirsiniz."

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Flick şöyle tamamladı: "Fermín de bunu yapabiliyor ama oyun tarzı daha sürpriz unsurlar içeriyor. Dani'nin takıma dönmesinden mutluyum."

Barcelona teknik direktörü, Atlético Madrid'in çarşamba günkü maç öncesinde fazladan bir gün dinlenme imkânı bulmasıyla ilgili hiçbir mazeretin olmadığını vurguladı: "Mazeret yok. Hepimiz işimizde baskıyla karşı karşıyayız. Biz Barcelona'yız, hepsi bu."

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Oyunculardan bu ay ekstra efor talep edilmesi konusunda ise şunları söyledi: "Barcelona ile sözleşme imzaladığımda beni neyin beklediğini zaten biliyordum. Oyuncuların Barcelona'da olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunun, hatta bir oyuncunun kariyerindeki en önemli şey olduğunun farkında olduklarını hissediyorum."

Alman çalıştırıcı şöyle devam etti: "Baskı büyük ama kupa kazandığınızda duygular harika oluyor. Son iki yılda taraftarlarla birlikte şehrin sokaklarında kutlama yapıp taraftarlarımızı mutlu ettiğimizde yaşadığımız o duyguyu yeniden yaşamak istiyoruz."

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Flick, Pedri'nin hazır olup olmadığı ve Deportivo La Coruña karşısında süresinin sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı hakkında da konuştu: "Hiçbir oyuncu için dakika sınırı belirlemedik. Pedri iyi bir dönem geçiriyor, yüzde 100 hazır ve oynayabilir durumda. Başka seçeneklerimiz de var ama ne yapacağımızı göreceğiz."

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Alman teknik adam, takım arkadaşlarına bazı tavsiyeler verebileceğini söyleyen Marc Casadó'yu da övdü: "Bu kesinlikle mümkün. Marc son derece profesyonel bir oyuncu ve zihniyeti ile davranışları sayesinde her takıma yardımcı olabilir. Forma giymesinden ve sakatlığın ardından geri dönmesinden mutluyum. Marc Casadó hakkında olumlu şeyler dışında hiçbir şey söyleyemem. Harika bir futbolcu ve özel bir takım arkadaşı."

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Ibrima Tunkara'yı 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki performansı sırasında takip edip etmediği sorulan Flick şöyle konuştu: "Ibrima büyük bir yetenek. Bu sezonun hazırlık döneminde bize katıldı, geçen yıl da bizimle antrenmanlara çıkmıştı. Olağanüstü bir yetenek ve bu takımda büyük bir geleceği var."

Barcelona teknik direktörü, Bakü'de Sabah'ı 4-1 yendikleri maçın ardından neden sinirlendiğini de açıkladı: "Maçı istediğimiz şekilde kontrol edemedik ve sonlarına doğru, Villarreal maçının başında olduğu gibi bir hata yaptık. Yaptığımız hataları azaltmak için çalışıyoruz."

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Flick sözlerini şöyle sürdürdü: "Sinirliydim, neredeyse topa tekme atacaktım ama kırmızı kart görebileceğim için vazgeçtim. Takımın konsantre olmasını seviyorum ve tüm rakiplere saygı gösterilmeli. Amacımız kazanmaktı ve bunu başardık, ama 4-1 yerine 4-0 kazanmayı tercih ettiğim için sinirlendim."

Oyuncuların harcadığı fiziksel efor ve kat ettikleri mesafelerle ilgili endişeler konusunda ise şunları söyledi: "Kendimi çok olumlu hissediyorum. Bugünkü antrenman iyiydi ve oyuncular maçın öneminin farkında. Hedefimiz bu ve konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor."

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Flick, sözlerini Real Sociedad teknik direktörü Matarazzo'nun birkaç hafta önce basın toplantılarında İspanyolca konuşmaya başlaması için Hansi'nin iki bardak bira içmesi gerektiğini söylediği açıklamaya yanıt vererek noktaladı: "Ben bira içmiyorum, dolayısıyla bu seçenek söz konusu değil."